Steinmetzmeister Jürgen Haller ist besorgt: Eigentlich wollte er schon Ende vergangenen Jahres mit den Arbeiten für den Neubau einer Halle in Leistadt loslegen. Aber der Boden ist kontaminiert. Doch wer kommt für die Sanierung des Areals auf?

„Mich gibt’s noch!“ Kleinunternehmer Jürgen Haller ist besorgt: Eigentlich sollten die Rohbauarbeiten auf dem gepachteten Areal auf der gegenüberliegenden Seite seines Büros schon laufen, doch noch nicht einmal die Bodenplatte ist gegossen. Grund: verseuchter Boden.

Seit 2007 produziert Haller in seinem Leistadter Einmannbetrieb Steinarbeiten für den Bau und Gräber. Nun wollte er kräftig investieren. Auf dem etwa 800 Quadratmeter großen Grundstück entlang der Hauptstraße am Ortsrand sollten eine Werkstatthalle, eine Ausstellungsfläche und ein Lager entstehen. Dafür wollte der 42-Jährige einen mittleren sechsstelligen Betrag in die Hand nehmen.

Areal wurde als Tankstelle und Werkstatt genutzt

Bei Untersuchungen 2022 kam die Hiobsbotschaft: „Bei den Vorbereitungen für das Fundaments stellten wir fest, dass der Boden kontaminiert ist“, berichtet Haller. Das Gelände war bis 2000 als Tankstelle genutzt und 2001 saniert worden. Danach wurde dort eine Motorradwerkstatt betrieben, bevor Haller das Gelände 2007 übernahm.

Der Kleinunternehmer hat das Areal gegenüber seines Wohnhauses und Büros in Erbpacht von den Eigentümern erworben. Und die Tiefbauarbeiten von einem von ihm beauftragten Bodengutachter legten die Verunreinigung offen: „Bei den Untersuchungen haben wir festgestellt, das Öl im Boden ist“, so Haller. „Und leider glauben inzwischen manche Kunden, mich gibt es nicht mehr, weil die alte Werkstatt abgerissen ist und sich nichts tut.“

Plan B könnte ebenfalls scheitern

Baubeginn für das neue Betriebsgebäude war für Ende Oktober geplant, Haller rechnete mit einer Bauzeit von etwa einem Dreivierteljahr. Jetzt ist die Planung dahin. Aber Haller, der inzwischen auch einen Anwalt zurate zieht, hat einen Plan B in der Tasche: Er wolle den Komplex Richtung Ortskern verschieben, weg vom verseuchten Boden. Dazu habe er sich auch den Rat des städtischen Bauamts einholen wollen.

Nun dämpft die Kreisverwaltung seine Hoffnungen: Die Behörde war von dem von ihm beauftragten Bodengutachter über die Bodenverunreinigung pflichtgemäß informiert worden. Die Untere Bodenschutzbehörde habe dann auf dem fraglichen Areal Ende Februar einen Ortstermin durchgeführt, an dem auch Haller und sein Anwalt teilgenommen hätten. Dabei sei die Sach- und die sich aus Sicht der Behörde ergebende Rechtslage erläutert worden: „Derzeit laufen verwaltungsrechtliche Anhörungen der damaligen Tankstellenpächter und der Mineralölfirma“, informiert die Pressestelle der Kreisverwaltung. Aufgrund der komplizierten Sachlage kommen laut Kreis mehrere bodenschutzrechtlich Verantwortliche in Betracht: die Tankstellenpächter, die Mineralölfirma, die Eigentümer, der Nutzer Motorradwerkstatt oder der Betrieb Haller selbst. Der Schadensbereich sei provisorisch gesichert worden. Derzeit prüfe die Behörde, ob eine weitergehende Absicherung erforderlich ist.

Der Leistadter Ortsvorsteher Axel Günther (FWG - Leistadter Liste) hat nach eigenen Angaben nur über Dritte von der Sache gehört und sei nicht involviert: „An mich wurde keinerlei Anfrage gestellt.“ Er sehe für den Ortsteil bisher keine Auswirkungen. „Das ist wohl ein typisches Altlastenproblem, das Areal muss ausgekoffert und der Boden als Sondermüll entsorgt werden.“

Kreisverwaltung: „Langwieriges Verfahren“

Die Kreisverwaltung sieht Anzeichen für ein langwieriges Verfahren: Denn egal, wer von der Unteren Bodenschutzbehörde per Anordnung in Anspruch genommen wird, um die Erkundung und Sanierung des Areals zu leisten, werde es aller Voraussicht nach auf ein Widerspruchs- und gegebenenfalls Klageverfahren hinauslaufen: „Niemand hat seine Bereitschaft erklärt, den Schaden freiwillig sanieren zu wollen“, so der Kreis. Von der Stadt war zu dem Vorgang auf Anfrage keine Auskunft zu bekommen.

Haller muss weiter improvisieren: Solange seine Betriebsfläche eine Baustelle ist, weicht er gelegentlich in Werkstätten von Kollegen aus. Viele Arbeiten, wie das Setzen eines Grabsteins oder die Beschriftung, werden ohnehin auf dem Friedhof erledigt.