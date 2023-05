Wegen des Ölfilms auf der Isenach ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Neustadt. Nach wie vor ist unklar, wer das Heizöl am Freitag eingeleitet hat. Am Sonntag wurde die Kreisverwaltung erneut verständigt.

Am Freitag war die Untere Wasserbehörde beim Kreis um 10.56 Uhr von den Dürkheimer Abwasserwerken darüber informiert worden, dass am Schieberbauwerk der Isenach am Herzogweiher in Hausen Heizöl- oder Dieselgeruch wahrgenommen wurde. „Wasserproben zeigten deutlich, dass mineralische, ölhaltige Stoffe im Wasser waren“, bestätigte Kreis-Sprecherin Laura Estelmann am Montag. Wie Daniel Mischon, Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, sagte, ermittele die Kriminalpolizei daher wegen des Verdachts auf eine Umweltstraftat. Die Feuerwehr legte am Freitag mehrere Ölsperren aus. Um zu verhindern, dass das Wasser-Heizölgemisch in den Kurpark gelangt, wurde das Wasser der Isenach durch verdolte Rohre am Kurpark vorbei geleitet. Die Stadt entschied, den Wasserspielplatz und alle Uferbereiche, die einen Einstieg in die Isenach ermöglichen, vorsorglich zu sperren. „Allerdings hielten sich am Wochenende sowohl einige Eltern mit Kindern als auch Hundebesitzer nicht an die Absperrung“, berichtete Estelmann. Der Wasserspielplatz soll laut Stadt spätestens am Dienstag wieder geöffnet werden.

Keine Hinweise auf Verursacher

Wer das Heizöl eingeleitet hat, war am Montag noch unklar. Bereits am Freitag suchten die Feuerwehr sowie ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung nach der Ursache. Am Gänseplatz in Hardenburg seien noch deutlich Heizölgeruch und Schlieren auf dem Gewässer wahrnehmbar gewesen, so Estelmann. In der Nähe sei der Wasserstrudel aber so stark, dass es keine eindeutigen Hinweise mehr gegeben habe. „In dem Bereich kommen auch noch unterirdische Zuläufe in die Isenach“, nannte Estelmann ein weiteres Problem. Alle Kanalschächte seien überprüft worden, es habe aber auch hier keine Hinweise auf den Verursacher gegeben. Ein Mitarbeiter des Kreises habe am Samstag und am Sonntag noch einmal mehrere Stellen überprüft. Bei Hausen sei noch ein leichter Film auf der Isenach erkennbar gewesen. „Vermutlich stammt das Gemisch noch aus dem Uferbewuchs, das nach und nach ausgeschwemmt wird. Im weiteren Verlauf der Isenach war nichts mehr erkennbar“, so Estelmann.

Menschen sind sensibilisiert

Am Sonntag sei die Untere Wasserbehörde erneut über Heizölgeruch informiert worden, diesmal an einem Parkplatz beim Waldschlössel in Hardenburg. Vor Ort habe ein Mitarbeiter festgestellt, dass jemand auf befestigter Fläche sein Motorrad reparierte. „Man kann daran erkennen, dass die Menschen sensibilisiert sind und uns Hinweise geben“, so Estelmann: „Wenn sich noch jemand meldet, der Verdächtiges wahrgenommen hat, werden wir dem nachgehen.“

Am Montagmorgen habe die Stadtverwaltung Bad Dürkheim dem Kreis mitgeteilt, dass eine Begehung keine Hinweise mehr auf Heizölrückstände ergeben habe, auch in der Uferzone nicht. Ob Tieren oder Pflanzen zu Schaden gekommen sind, war am Montag noch nicht abschließend zu beurteilen. „Wir vermuten aber, dass es kaum Beeinträchtigungen gegeben hat oder geben wird, da die Isenach eine relativ hohe Durchflussgeschwindigkeit hat. Das Heizöl wird sich wohl überwiegend auch auf natürliche Weise zersetzen“, so Estelmann.