Die Klosterruine Limburg wurde am Pfingstmontag wieder zu einem besonderen Ort der Ökumene: Zahlreiche Christen waren gekommen, um gemeinsam den Gottesdienst unter freiem Himmel mitzufeiern. Unter dem Leitwort „Du führst mich hinaus ins Weite“ gestalteten Thomas Diener und Frank Biebinger laut Mitteilung des Bistums Speyer die Feier in den alten Klostermauern. Musikalisch getragen wurde der Gottesdienst vom Bläserposaunenchor der protestantischen Kirchengemeinde. Im Mittelpunkt stand auch die Erinnerung an ein besonderes ökumenisches Zeichen: Vor 20 Jahren wurde die ökumenische Partnerschaftserklärung zwischen der katholischen und der protestantischen Gemeinde geschlossen. „Bilder und Erinnerungen ließen diese Zeit noch einmal lebendig werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Viele ältere Gemeindemitglieder, die damals bereits dabei waren, feierten den Gottesdienst erneut mit – manche sichtbar bewegt von dem, was in zwei Jahrzehnten gewachsen ist. Nach dem Gottesdienst blieben viele Besucher noch zusammen. Bei einer Schorle oder einem kleinen Imbiss im Klosterhof wurden Gespräche fortgeführt, Erinnerungen geteilt oder neue Begegnungen möglich.