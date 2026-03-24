Ein ökumenischer Gottesdienst für die Verstorbenen der Palliativstation wird am Freitag im Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim gefeiert. Wie die Speyerer Diakonissen, der Träger des Krankenhauses, mitteilt, wird in der Kapelle der Klinik der verstorbenen Patienten der Station gedacht, insbesondere derer, die zwischen August 2025 und Januar verstorben sind. Angehörige und Freunde der Verstorbenen sind eingeladen. Nach dem Gottesdienst bestehe die Möglichkeit, bei einem kleinen Umtrunk miteinander ins Gespräch zu kommen und die Station noch einmal zu besuchen, so das Krankenhaus.

Der Gottesdienst beginnt am Freitagnachmittag um 17 Uhr in der Kapelle der Klinik.