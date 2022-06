Am Donnerstag, 2. Juni, 18.30 Uhr, halten Markus Alb, Chefarzt der Anästhesie, und Oberarzt Michael Kuhn in der Cafeteria des Evangelischen Krankenhauses Bad Dürkheim einen Vortrag zum Thema „Herzstillstand! Leben retten? Trauen Sie sich?“. „Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen“, so Chefarzt Alb. „Aber auch helfen kann jeder. Man muss sich nur an die Faustregel – prüfen, rufen, drücken – halten.“

Doch die Bereitschaft von Laien, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, sei alarmierend niedrig. Viele sind nach Auskunft des Mediziners unzureichend in Erster Hilfe ausgebildet und haben Angst, etwas falsch zu machen. Dabei sei der einzige Fehler, nichts zu tun. Die Notfallmediziner erklären praxisnah, wie man Erste Hilfe nach einem Herzstillstand leistet. Wegen Corona gilt die 2G-Regel. Das Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Veranstaltung ist verpflichtend.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Palliativstation sind erwünscht. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Informationen unter 06322 607245 und auf www.diakonissen.de.