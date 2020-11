Mediziner sind als Unterstützung für das Behelfskrankenhaus des Landkreises Bad Dürkheim gesucht, das seit April in „Bereitschaft“ ist und jederzeit binnen 24 Stunden in Betrieb genommen werden kann. Darüber hat die Kreisverwaltung informiert. Außerdem gibt es auch noch einmal den Hinweis, wo überall Corona-Tests gemacht werden.

Im katholischen Tagungshaus St. Christophorus in Bad Dürkheim soll das Behelfskrankenhaus im Notfall eingerichtet werden. Es ist für Nicht-Corona-Patienten vorgesehen, damit sich die Krankenhäuser auf eben jene Patienten, die mit Covid-19 infiziert sind, konzentrieren können. Das Behelfskrankenhaus wird organisatorisch an das Kreiskrankenhaus Grünstadt angegliedert, das die Trägerschaft für diese Ausweicheinrichtung übernimmt. Außerdem gibt es ein Behelfskrankenhaus in Lachen-Speyerdorf. Mit den beiden Behelfseinrichtungen und den regulären Krankenhäusern seien der Kreis und Neustadt für den Notfall gerüstet, sagt Ihlenfeld.

„Zum Glück haben wir das Behelfskrankenhaus bisher nicht benötigt. Und wir hoffen, dass wir auch weiterhin hierfür keinen Bedarf haben. Für den Fall der Fälle wären wir aber gerüstet“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Neben Material, Geräten und Medikamenten, die der Kreis vorhält, gibt es auch eine Liste von freiwilligen Helfern, die im Frühjahr ihre Bereitschaft signalisiert haben, im Ernstfall das Behelfskrankenhaus zu unterstützen. Um aktuell zu bleiben, werde diese Liste permanent überarbeitet. Es sei also jederzeit möglich, dass sich Freiwillige aus dem medizinischen oder pflegerischen Bereich melden, betont der Landrat.

Kontakt für Ärzte und Pflegekräfte

„Insbesondere Ärzte rufen wir auf, sich bei uns zu melden, wenn sie das Behelfskrankenhaus unterstützen können. Sie können auch im Ruhestand sein“, fügt er an. Kontakt können sie zur Kreisverwaltung aufnehmen über Christine Trauth, Telefon 06322 961-3009, oder per E-Mail an christine.trauth@kreis-bad-duerkheim.de. Freiwillige aus medizinischen oder pflegerischen Bereichen können sich beim Dürkheimer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes melden unter Telefon 06322 9446-46 (von 9 bis 16 Uhr) oder per E-Mail an Helfen@kv-duew.drk.de.

Zudem hat die Kassenärztliche Vereinigung darauf hingewiesen, dass es online eine Liste gibt, in der Ärzte aufgeführt werden, die die Corona-Sprechstunden und Tests anbieten. Die Liste ist zu finden unter www.kv-rlp.de/patienten/wegweiser-coronavirus/corona-anlaufstellen.