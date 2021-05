Ein Brief der Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim und Gönnheim hat bei Eltern heftige Reaktionen ausgelöst. Der Grund: Der Schulbetrieb sollte sich zum nächsten Schuljahr ändern. Nun hat unter anderem der Elternprotest dazu geführt, dass die geplante Umorganisation ausgesetzt wird – aber nur vorerst.

Der von den Schulleiterinnen Eva Treusch und Petra Tischbein unterzeichnete Elternbrief lag am Dienstag in den E-Mail-Briefkästen der etwa 200 Eltern der Grundschule Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim. Er enthielt keine guten Nachrichten. Angekündigt wurde das Ende von jeweils allen vier Klassenstufen an beiden Standorten, in Ellerstadt und in Friedelsheim-Gönnheim. Ab dem nächsten Schuljahr sollten, so der Brief, die Klassen eins und zwei in Friedelsheim-Gönnheim, die Klassen drei und vier in Ellerstadt unterrichtet werden. Für die Schüler hätte das bedeutet, dass sie nicht mehr durchgehend an ihrem Heimatort zur Schule gehen können. Die Eltern waren entsetzt.

Interne Absprache bringt die Wende

Der Hintergrund: Die Schule konnte bislang immer mehr Klassen bilden, als ihr nach dem gültigen Verteilungsschlüssel zugestanden hätten. Alle Klassenstufen konnten an beiden Standorten angeboten werden. Das heißt: Ellerstadter Kinder konnten in Ellerstadt alle vier Schuljahre absolvieren, Kinder aus Friedelsheim und Gönnheim entsprechend am anderen Standort. Damit das möglich war, wurden der Schule von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zusätzliche Lehrerwochenstunden zur Verfügung gestellt. Im Dezember teilte die Schulbehörde allerdings mit: Dies könne so nicht mehr praktiziert werden, da künftig auch andere Schulen im Bezirk mit zusätzlichen Lehrerstunden versorgt werden müssten.

In diversen Schreiben, die auch vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wachenheim Torsten Bechtel (CDU) unterzeichnet wurden, an die ADD und auch an die Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig (SPD), wurde darum gebeten, die Entscheidung zu überdenken.

Die Wende kam dann einen Tag nachdem der Elternbrief die Runde machte. Andreas Hüther von der ADD bestätigte: „Die geplanten Änderungen sollen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, wir berücksichtigen bei dieser Entscheidung auch das Zusammenwirken von Elternhaus und Schule in den zurückliegenden Monaten unter dem Einfluss der Pandemie.“ Die Entscheidung sei nach einer internen Absprache der ADD getroffen worden sei. Ob die Änderungen im übernächsten Schuljahr oder noch später umgesetzt werden, stehe noch nicht fest. Bei der Entscheidung habe man auch die aktuellen Elternproteste mit in die Überlegungen einbezogen.

Erleichterung bei den Eltern

Der Vorsitzende des Elternbeirates, Jochen Schröder, ist erleichtert, „dass die Sache erst einmal vom Tisch ist“. Bedenken gegen die geplanten Änderungen gebe es weiterhin. „Der Elternbrief hat schon heftige Reaktionen ausgelöst, das war zu erwarten“, berichtet Schröder. Er könne immer noch nicht nachvollziehen, dass ein großer Teil der Schulkinder nicht mehr an ihrem Wohnort unterrichtet werden und stattdessen mit Bussen in den Nachbarort gebracht werden sollte. In der Pandemie bringe das zusätzliche Probleme.

Auch die Elternschaft freut sich über die Aussetzung der Organisationsverfügung. Jens Huthoff aus Gönnheim, dessen jüngste Tochter von der Umorganisation betroffen gewesen wäre, ist ebenfalls erleichtert. Er sieht das Problem aber noch nicht gelöst. „Ich habe drei Petitionsplattformen bemüht, um Unterschriften gegen die geplanten Änderungen zu sammeln“, sagt Huthoff. Er sagt, dass bereits knapp 1000 Leute unterschrieben hätten.

Michael Gurrado wohnt in Ellerstadt und ist Vater zweier Kinder. Auch er hat kein Verständnis, dass gerade jetzt solche Änderungen in der Schulorganisation vorgenommen werden sollten. „Meine Tochter kommt in zwei Jahren in die Schule und wird dann zunächst am Standort Friedelsheim-Gönnheim unterrichtet und müsste in einem unbegleiteten Transport mit dem Bus zur Schule fahren, das geht gar nicht“, sagt Gurrado, der sehr erfreut ist, dass die vorgesehenen Änderungen zunächst einmal auf Eis gelegt worden sind.

Schulleiterin Eva Treusch hat kurz nachdem sie von der Aufschiebung der Umorganisation erfahren hat, ein Schreiben an die betroffenen Eltern verschickt. „Offiziell habe ich die Information, dass die Umorganisation aufgrund der Pandemie-Lage verschoben wurde, aber irgendwann kommen wird“. Dennoch sei sie erleichtert, dass alle wieder eine ruhige Nacht haben werden.