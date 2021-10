Weil der Helfer eines 32-jährigen, liegengebliebenen Autofahrers unter Drogeneinfluss gefahren ist, hat er laut Polizei nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz anhängen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Dürkheimer am Freitagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der B37 zwischen Grethen und Zumstein-Kreisel in Bad Dürkheim liegen geblieben, weil ihm der Sprit ausgegangen war. Ein 26-jähriger Bekannter kam angefahren und brachte Kraftstoff mit. Da der Wagen trotzdem nicht anspringen wollte, wurde er in Richtung Kreisel geschoben, wo er schließlich gestartet werden konnte.

Drogenvortest abgelehnt

Derweil hatten die Beamten aber bei dem 26-Jährigen Cannabis gerochen. Sie machten Tests mit ihm, um seine Fahrtauglichkeit zu prüfen. Dabei mehrten sich die Anzeichen auf Drogenkonsum. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der Mann ab, daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der 26-Jährige räumte schließlich ein, gelegnetlich Cannabis zu konsumieren. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.