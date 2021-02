Am Mittwochmorgen zwischen 10 und 11 Uhr ist eine ältere Frau in einem Dürkheimer Supermarkt bestohlen worden. Die Frau stellte nach ihrem Besuch in einem Markt im Hausener Weg fest, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Manteltasche befand. Laut Polizei haben Unbekannte nach der Tat zwei Abbuchungen getätigt. Die EC-Karte wurde anschließend gesperrt. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehrere Hundert Euro Bargeld in der Börse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630.