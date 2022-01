Eine ältere Dame ist in einer Dürkheimer Bank in der Weinstraße Nord beinahe Opfer eines sogenannten Shoulder-Surfers geworden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am 7. Januar gegen 14 Uhr. Beim Shoulder Surfen versuchen Kriminelle Bankkunden am Automaten über die Schulter zu schauen, um so an die Geheimzahl zu kommen. Im Dürkheimer Fall redete der bislang unbekannte, dunkel gekleidete Mann der Frau ein, sie hätte Geld im Ausgabeschacht eines Automaten vergessen. Obwohl sich die Frau sicher gewesen war, all ihr Geld in der Hand zu halten, drehte sie sich um und fand am Ausgabeschacht des Automaten nochmals 150 Euro. Durch die Ereignisse verunsichert und auf Anraten des Mannes, der mit starkem Akzent gesprochen haben soll, hob sie zur Überprüfung nochmals Bargeld ab. Dabei stand der etwa 1,75 Meter große Mann ausfällig dicht hinter ihr. Die Dame reagierte vorbildlich und ließ ihr Konto nach dem Vorfall direkt sperren. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.