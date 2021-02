Eine Unaufmerksamkeit einer älteren Dame hat ein Dieb eiskalt ausgenutzt. Laut Polizei entwendete ein Unbekannter bereits am Montag im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim die Handtasche einer älteren Frau. Um ihren Mund-Nasen-Schutz anzulegen, hatte die Dame zuvor ihre mitgeführte Tasche in einen Einkaufskorb gesetzt. Die Frau vergaß dann aber, diese wieder mitzunehmen. Als sie im Markt wenig später das Fehlen ihrer Tasche bemerkte, ging sie zurück zum Ablageort. Die Tasche, in der ihr Geldbeutel samt Führerschein und einer Bankkarte, ihr Personalausweis und ihr Handy gelegen hatte, war jedoch nicht mehr dort. Bis die Dame ihre Bankkarte sperren konnte, war der Polizei zufolge durch bislang unbekannte Täter bereits eine Geldabhebung vom Bankkonto erfolgt. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.