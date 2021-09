Beinahe Opfer eines Telefonbetrügers wäre eine ältere Dame aus Bad Dürkheim geworden. Wie die Polizei berichtet, meldete sich der bislang unbekannte Mann am Montag und gab sich am Telefon als Sohn der Dame aus. Er behauptete, einen Unfall gehabt zu haben und schnellstmöglich 25.000 Euro zu benötigen, da er sonst seinen Führerschein verlieren würde. Die ältere Dame ließ von einem Taxiunternehmen zu ihrer Bank fahren.

Aus technischen Gründen konnte sie sich den geforderten Betrag aber nicht auszahlen lassen. Am Dienstag meldete sich der unbekannte Mann erneut. Danach verhielt sich die Dame, so wie es die Polizei empfiehlt: Sie rief ihren Sohn an und erkundigt sich nach dem angeblichen Unfall. Dieser teilte ihr dann laut Polizei mit, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und meldete sich bei den Beamten. Bei der angezeigten Anrufernummer handelte es um eine im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden kann.

Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 963 0, oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.