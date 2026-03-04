Im Zweibrücken Fashion Outlet steigt die Jubiläumsfeier am Samstag, 14. März 2026, mit Stilikone Sylvie Meis und dem Modemagazin Elle.

Anlässlich dieses silbernen Jubiläums lädt das Center zu einem exklusiven Event ein, das die Reise von Mode und persönlichem Ausdruck erzählt. In Kooperation mit dem renommierten Modemagazin ELLE kuratiert das Outlet ein Programm voller Highlights: vom inspirierenden Fashion-Talk mit Stilikone und Unternehmerin Sylvie Meis über ein interaktives ELLE Cover-Shooting bis hin zu aufmerksamkeitsstarken Geburtstagsspecials für Groß und Klein.

"Das Zweibrücken Fashion Outlet zählt zu einem der bedeutendsten Fashion Standorte Deutschlands und ist vor allem ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam besondere Momente erleben. Dieses Jubiläum ist ein schöner Anlass, um auf 25 Jahre zurückzublicken und gleichzeitig ein Vorgeschmack auf viele weitere Fashion Momente, die inspirieren und Menschen verbinden", so Uli Nölkensmeier, Center Director vom Zweibrücken Fashion Outlet.

Sylvie Meis und ELLE blicken auf 25 Jahre Fashion zurück. Foto: Meis Media

25 Jahre Fashion im Dialog mit Sylvie Meis

Das Herzstück des Geburtstagsevents im Outlet Zweibrücken bildet der exklusive Live-Talk mit Sylvie Meis. Gemeinsam mit einer ELLE Fashion-Redakteurin lässt sie die modische Evolution des letzten Vierteljahrhunderts Revue passieren. In dem Gespräch ordnen die beiden Modeexpertinnen ein, wie sich Stil, Selbstbewusstsein und Trends mit der Zeit verändert haben. Gleichzeitig beleuchten sie die Rolle des Zweibrücken Fashion Outlets als beständige Größe in einer sich stetig wandelnden Modewelt.

Nach dem Talk findet der feierliche Anschnitt der Geburtstagstorte durch Sylvie Meis und Center Director Uli Nölkensmeier auf der großen Bühne statt. Als Überraschung geht das erste Stück an über zehn Mitarbeitende, die das Center seit seinen Anfängen begleiten. Im Anschluss wird mit einem bunten Rahmenprogramm mit allen Center-Gästen gefeiert, begleitet von stimmungsvoller Live-Musik und vielseitigem Kinderprogramm.

Auch weitere Geburtstagskinder können sich freuen: Mitglieder des Fashion Clubs mit Geburtstag im März bekommen in einem persönlichen Meet-and-Greet mit Sylvie Meis ein ganz persönliches Geburtstagsgeschenk überreicht.

Zweibrücken Fashion Outlet: ELLE Cover-Shooting für die Gäste

Zum Jubiläum richtet das Zweibrücken Fashion Outlet seinen Blick bewusst auf seine Wurzeln und die Entwicklung der Modewelt. Eine kuratierte Ausstellung der ELLE-Cover aus den letzten 25 Jahren nimmt die Gäste mit auf eine visuelle Zeitreise. Anhand der ikonischen Titel wird die gemeinsame Geschichte von Stil, Trends und dem Zeitgeist, den das Zweibrücken Fashion Outlet seit zweieinhalb Jahrzehnten prägt, unmittelbar erlebbar. Inspiriert von dieser Retroperspektive haben die Gäste bei einem ELLE Cover-Shooting die Möglichkeit, sich professionell in Szene setzen zu lassen und selbst zum Cover-Star zu werden.

Das Mode-Outlet feiert ein Fest für die ganze Familie. Foto: VIA Outlets

Geburtstags-Specials zum Jubiläum

Seinen Geburtstag läutet das Zweibrücken Fashion Outlet bereits Anfang der Woche mit spannenden Aktionen ein. So werden während der Jubiläumswoche vom 9. bis 14. März täglich zufällig ausgewählte Kundinnen und Kunden überrascht, deren Einkäufe vom Center bezahlt werden. Zudem lockt ein großes Center-Gewinnspiel, bei dem 25 Shopping-Cards im Wert von je 250 Euro verlost werden.

120 Premium-Marken im Zweibrücken Fashion Outlet

Das Zweibrücken Fashion Outlet eröffnet seinen Gästen mit 120 Fashion Premium-Marken die ganze Welt der Mode an einem Ort; von Sportswear- über Business- bis hin zu Trendlabels. Auf einer Verkaufsfläche von 21.000 Quadratmetern reihen sich 120 attraktive Boutiquen mit trendigen Fashion- und Lifestyle-Produkten aneinander. Das Zweibrücken Fashion Outlet ist Teil eines erfolgreichen Konversionsprojektes in Rheinland-Pfalz und befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Militärfughafens. Auf dem Centergelände sind knapp 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und Verwaltung beschäftigt. Das Outlet-Center hat sich als gehobene, von Internationalität geprägte Shopping-Destination einen Namen gemacht.

