Ausbildung und Energiewelt: Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) am Rhein stellen am Zukunftstag am Samstag, 9. Mai 2026, ihr Ausbildungs- und Studienangebot sowie ihre Rolle und ihr Angebot als regionaler Energieversorger vor.

Ausbildung Ludwigshafen. Am Zukunftstag 2026 können Besucher die TWL als vielseitigen Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb erleben. Das Ausbildungsteam beantwortet wichtige Fragen rund um den Start ins Berufsleben: Welche Voraussetzungen brauche ich? Wie läuft die Bewerbung ab? Was erwartet mich im Eignungstest? Wie gestaltet sich der Alltag in Ausbildung oder Studium? Ergänzend dazu geben Auszubildende und dual Studierende authentische Einblicke in ihren Alltag. Auch Mitarbeitende der Tochtergesellschaften sind vor Ort.

Einblicke in die Energiewelt von TWL: Besucher informieren sich über das Angebot an Strom, Wärme, Wasser und Gas. Foto: TWL Ludwigshafen

Ludwigshafen: Ausbildung oder Studium bei den TWL

Die TWL bieten zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten – von der betrieblichen Ausbildung in den angebotenen Ausbildungsberufen bis zum dualen Studium mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW):

Ausbildung:

Elektroniker/-in (m/w/d) für Betriebstechnik

Industriekauffrau/-Mann (m/w/d)

Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Industriemechaniker/-in (m/w/d)

Duales Studium:

Bachelor of Arts (BWL) für verschiedene Fachrichtungen

Bachelor of Science für technische Berufe

Am TWL-Zukunftstag die Praxis beschnuppern

Ein Highlight ist die Praxisnähe: In der Ausbildungswerkstatt zeigen Auszubildende handwerkliche Grundlagen, und Interessierte dürfen selbst aktiv werden. Wer mag, kann auf einen Hubsteiger steigen und erleben, wie TWL-Mitarbeitende täglich "in luftiger Höhe" Arbeiten erledigen.

Tour ins Fernheizkraftwerk

Energiewelt. Darüber hinaus können Besucher an verschiedenen Stationen die TWL als Energieversorger kennenlernen. Themen wie Stromversorgung, Wasser, Wärme und Gas werden anschaulich dargestellt: So erklären beispielsweise Expertinnen und Experten die Funktionsweise von Zählerschränken und Gasdruckanlagen oder geben spannende Einblicke in die Netzplanung und die Infrastruktur unter den Straßen der Stadt.

Besonders beeindruckend ist die Tour durch das Fernheizkraftwerk, bei der die Besucher hautnah erleben, wie Fernwärme entsteht – eine Schlüsseltechnologie für die nachhaltige Energieversorgung der Region.

Ausbildung oder Studium bei den TWL Ludwigshafen? Azubis, Ausbilder und die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) informieren über Ausbildungsplätze und Studienangebote ­– und unterhalten mit kurzweiligen Aktionen. Foto: TWL Ludwigshafen

Energielösungen hautnah erleben

Der Tag bietet nicht nur Einblicke in technische und kaufmännische Berufe, sondern auch in nachhaltige Energielösungen für die Region. Zahlreiche Stationen zeigen, wie Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Wallboxen funktionieren und wie sie dabei helfen, die Region klimafreundlicher zu machen. Auch Bürgerinnen und Bürger, die vor wichtigen Entscheidungen wie Heizungstausch oder Elektromobilität stehen, können sich umfassend informieren und beraten lassen.

Zukunftstag Ludwigshafen: Programm für die ganze Familie

Ein buntes Rahmenprogramm macht den Tag zu einem Erlebnis für die ganze Familie: Neben den informativen Stationen sorgen ein DJ, ein Kinderprogramm sowie Speisen und Getränke für Unterhaltung und gutes Ambiente.

Und du? Hast du Interesse an einer Ausbildung oder einem Studium bei den TWL?

Interessierte an einer Ausbildung oder an einem dualen Studium bei den TWL erhalten auf der Karriereseite der TWL weitere Informationen.

Kontakt

Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG

Industriestraße 2

67063 Ludwigshafen