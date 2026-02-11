Veranstaltungen St. Wendel. Ob Markt, Sportevent, Kulturhighlight oder Musikfestival: 2026 ist ein Jahr voller Erlebnisse.

St. Wendel bietet 2026 zahlreiche Anlässe für einen abwechslungsreichen Ausflug. Über das ganze Jahr hinweg verwandelt sich die historische Altstadt immer wieder in eine lebendige Bühne für vielfältige Begegnungen, einzigartigen Genuss und besondere Momente.

Das Zauberfestival vom 7. bis 9. August verspricht magische Momente. Foto: Kreisstadt St. Wendel

Veranstaltungen St. Wendel: Ostermarkt zum Frühlingsauftakt

Der Frühling beginnt mit dem Ostermarkt vom 19. bis 22. März, der mit liebevoll gestalteten Ständen und frühlingshafter Atmosphäre zum Bummeln durch die Kreisstadt einlädt. Sportlich wird es beim Globus Marathon am 26. April, wenn Läuferinnen und Läufer die Stadt in Bewegung bringen und Zuschauer entlang der Strecke für mitreißende Stimmung sorgen. Regionaler Genuss und traditionelles Handwerk stehen am 31. Mai beim Bauern-, Handwerker- und Winzermarkt im Mittelpunkt – ideal, um die Vielfalt der Region kennenzulernen.

Stadtfest als Sommer-Highlight

Im Juni steht ein echtes Sommer-Highlight an: Beim Stadtfest vom 12. bis 14. Juni wird die Innenstadt zur großen Feiermeile mit Musik, Kulinarik und abwechslungsreichem Programm. Direkt im Anschluss rückt St. Wendel bundesweit in den Fokus, wenn vom 14. bis 20. Juni die "Special Olympics Nationalen Spiele Saarland" stattfinden. Als Austragungsort für die Sportarten Reiten, Voltigieren, Radsport und Golf steht die Stadt in dieser Woche für sportlichen Ehrgeiz, gelebte Inklusion und ein herzliches Miteinander.

In den Sommermonaten lohnt sich ein Besuch gleich mehrfach: Kostenlose Live-Musik in der Fußgängerzone sorgt an mehreren Tagen pro Woche für entspannte Urlaubsstimmung. Magisch wird es beim Zauberfestival vom 7. bis 9. August, bevor die "LebensArt" am 29. und 30. August Kunst, Design und hochwertiges Handwerk in besonderem Ambiente vereint. Musikliebhaber kommen beim Sing City Chorfestival am 5. September auf ihre Kosten, wenn Chöre die Stadt zum Klingen bringen.

Die »LebensArt« vereint am 29. und 30. August Kunst, Design und hochwertiges Handwerk. Foto: Kreisstadt St. Wendel

Wendelskirmes 2026: Tradition im bunten Herbst

Der Herbst lockt mit Tradition und Geselligkeit: Die Wendelskirmes vom 17. bis 25. Oktober gehört zu den beliebtesten Volksfesten der Region, während Halloween in der City am 31. Oktober mit Musik, Shows und stimmungsvollem Ambiente vor allem die Gruselfans begeistert.

Der Weihnachts- und Mittelaltermarkt zieht vom 4. bis 13. Dezember Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland an. Foto: Kreisstadt St. Wendel

Weihnachts- und Mittelaltermarkt vor historischer Winterkulisse

Den festlichen Höhepunkt bildet schließlich der Weihnachts- und Mittelaltermarkt vom 4. bis 13. Dezember, der mit historischer Kulisse, Handwerkskunst und winterlichem Flair Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anzieht.

Wer die Stadt abseits der großen Veranstaltungen entdecken möchte, findet in der Innenstadt zahlreiche inhabergeführte Boutiquen und individuelle Geschäfte sowie eine vielfältige Gastronomie, die vom Café über Sushi und Burger bis zur regionalen Küche reicht. Jeden Samstag startet um 11 Uhr an der Wendelinusbasilika eine öffentliche Stadtführung (Kosten: 5 Euro pro Person). Wer es interaktiv mag, kann die Kreisstadt zudem als Geocacher über eine aufwendig gestaltete Geotour erkunden. Noch tiefer in die spannende Stadtgeschichte führt ein Besuch im Stadtmuseum.

Kurzum: Das vielfältige Veranstaltungsprogramm zieht Besucher aus dem gesamten Saarland und darüber hinaus ins Zentrum des St. Wendeler Landes. [thk]

Weitere Infos und aktuelle Termine gibt es hier.