Die Hochschule Worms informiert am Samstag, 25. April 2026, über das Studium in Informatik, Touristik und Verkehrswesen oder Wirtschaftswissenschaften.

Am Hochschulinformationstag 2026 (HIT) am Samstag, 25. April 2026, von 10 bis 14 Uhr wird ein umfassender Überblick über das komplette Studienangebot an der Hochschule geboten. Studienberatung, Dozenten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche beantworten Fragen zur Bewerbung und zum Studium, das mit den Abschlüssen Bachelor oder Master endet.

Praxisnah und international studieren

Die Hochschule steht für einen konsequenten Praxisbezug, Internationalität und ein ausgezeichnetes Betreuungsverhältnis im Studium. Insgesamt rund 3.500 Studierende sind in den Fachbereichen Informatik, Touristik/Verkehrswesen und Wirtschaftswissenschaft eingeschrieben. Das Studienangebot umfasst 23 Bachelor- und 15 Masterstudiengänge, die auch dual angeboten werden.

In der Hochschule liegt der Fokus auf Betriebswirtschaft und Informatik. Sie wurde im Jahr 1978 gegründet. Mit rund 3.500 Studierenden und 37 Studiengängen zählt die staatlich geführte Hochschule zu den kleineren Bildungsträgern des Landes Rheinland-Pfalz. Genau darin liegen ihre Potenziale. Ein Campus mit guter Übersichtlichkeit und kleinen Wegen macht den Studieneinstieg leicht.

Bachelor oder Master studieren: Am Hochschulinformationstag 2026 bekommen Interessierte alle Infos zu Informatik, Touristik, Verkehrswesen und Wirtschaftswissenschaften. Foto: Florian Schmitt

Studium Worms: Praxisnah und gerne dual

Die Studiengänge lassen sich in die drei übergreifenden Fachbereiche Informatik, Touristik/Verkehrswesen und Wirtschaftswissenschaften unterteilen. Da fast alle Studiengänge dual studiert werden können, eröffnet die Hochschule den Studierenden die Möglichkeit, früh Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln. Die vielen namhaften Partnerunternehmen ermöglichen eine großflächige Abdeckung aller Branchen.

Die Innovationsdynamik der Fachbereiche bleibt hoch, dabei werden die besonderen Belange der Studierenden als auch die des Arbeitsmarktes kontinuierlich evaluiert und berücksichtigt. Dies zeigt sich zum Beispiel an der Entwicklung fachbereichsübergreifender Studienkonzepte. Die Fachbereiche vernetzen sich innerhalb und außerhalb der Hochschule verstärkt, um somit die Herausforderungen für Lehre und Forschung noch besser annehmen zu können.

International und interkulturell studieren

Eine Besonderheit der Hochschule ist die internationale Ausrichtung. Momentan gibt es über 180 Partnerhochschulen aus mehr als 50 Ländern der Welt. Diese verteilen sich über die Kontinente Europa, Asien, Australien, Nordamerika und Südamerika.

Zudem besteht die Möglichkeit, einen internationalen Doppelbachelor oder auch einen Doppelmaster zu erwerben. Interkulturalität und Weltoffenheit zeichnen das Campusleben aus. Das International Center ist die Anlaufstelle für die ausländischen Studierenden und ermöglicht einen erfolgreichen Aufenthalt in Deutschland. Genauso tatkräftig steht es den deutschen Studierenden bei der Wahl ihrer Partnerhochschule für die Zeit des Auslandssemesters zur Seite. Die Studierenden können sich auf diese Weise ideal auf die internationale Arbeitswelt mit ihren vielen kulturellen Facetten vorbereiten.

Kurze Wege, persönliche Betreuung und eine starke Verknüpfung von Theorie und Praxis: Die Hochschule ermöglicht den Start in eine erfolgreiche Karriere. Foto: Florian Schmitt

Richtige Kompetenzen für innovativen Nachwuchs

An der Hochschule werden genau die Kompetenzen gelebt, die in der zukünftigen Arbeitswelt benötigt werden. Dazu zählt insbesondere der interdisziplinäre Austausch durch fachbereichsübergreifende Projekte. Hier lernen die Studierenden verschiedener Studienrichtungen und Fachbereiche die Schnittstellen zu anderen Disziplinen kennen und erleben durch diese Zusammenarbeit, wie sich später verschiedene Perspektiven und Interessen verbinden und gewinnbringend zusammenführen lassen. Innovative Projektarbeiten machen nicht nur Spaß, sie fördern Teamfähigkeit und Ideenreichtum. Das Studium findet unter optimalen und modernen Bedingungen statt. Die gute Ausgewogenheit digitaler Angebote in der Präsenzlehre integriert die kontinuierliche Weiterentwicklung der Digitalisierung beim Lehrangebot.

Beratung beim Start ins Studium

Ein Studium kann neben dem Bildungsaspekt und dem zumeist neuen Lebensstil auch neue Herausforderungen mit sich bringen. Hier bietet die Hochschule ein breites Beratungsangebot und unterstützt bei entscheidenden Fragen, die sich zu Beginn oder im Laufe eines Studiums ergeben können. Kompetente Studienberaterinnen und –berater stehen als Ansprechpartnerinnen und -partner jederzeit online oder in Präsenz zur Verfügung. Darüber hinaus organisieren sie ein breites Angebot an Workshops und Vorträgen zum individuellen Studienerfolgsmanagement und ermöglichen den Studierenden Orientierung von Anfang an.

Der innerstädtische Campus lädt mit kurzen Wegen zum Wohlfühlen ein. Ausgezeichnete Betreuungsrelationen, konsequenter Praxisbezug im Studienangebot, eine große Zahl an Partnerschaften mit namhaften Unternehmen und internationalen Universitäten sowie die günstige Lage zwischen der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Rhein-Main-Gebiet bieten einen idealen Studienstandort.

Wohnheimplätze in unmittelbarer Nähe und die Kita auf dem Campus runden das Angebot unserer Hochschule ab. Die Nibelungen- und Lutherstadt bietet außerdem zahlreiche kulturelle, sportliche und touristische Möglichkeiten, also den idealen Ausgleich neben dem Studium.

Kontakt

Hochschule Worms

Erenburgerstraße 19

67549 Worms

Homepage: www.hs-worms.de



