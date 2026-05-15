Zu den besonderen Veranstaltungen im Rosengarten gehört der Rosen- und Gartenmarkt Zweibrücken, der am 6. und 7. Juni stattfindet.

Zweibrücken. Der Rosengarten verwandelt sich erneut in ein farbenprächtiges Refugium für Gartenfreunde aus der gesamten Region. Der traditionelle Gartenmarkt lädt zu zwei inspirierenden Tagen rund um Rosen, Stauden, Gehölze und saisonale Pflanzen ein – und bietet damit den perfekten Auftakt in die sommerliche Gartensaison. Auf Facebook werden bis 8. Juni 2026 insgesamt zehn Goodiebags verlost. Hier geht es zum Gewinnspiel (Teilnahmebedingungen siehe unten).

Blühende Pflanzen, stilvolle Dekorationen und fachkundige Beratung prägen die Veranstaltung. Foto: Rosengarten Zweibrücken

Rosen- und Gartenmarkt: Ideen für Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber

Rund 60 Aussteller präsentieren ein vielfältiges Angebot: von regional gezogenen Pflanzen über kunsthandwerkliche Unikate bis hin zu hochwertigen Gartenaccessoires und stilvollen Dekoideen. In der besonderen Atmosphäre des Rosengartens können Besucherinnen und Besucher entspannt flanieren, Neues entdecken und sich von Fachleuten beraten lassen. Ob Lieblingsrose, ausgefallene Staude oder kreative Gestaltungsidee – hier finden Hobbygärtner wie erfahrene Pflanzenliebhaber zahlreiche Anregungen für die eigene grüne Oase.

Einblicke und Inspiration

Als zusätzliches Highlight werden an beiden Tagen Führungen durch den RosenGarten angeboten. Sie geben spannende Einblicke in die Geschichte des Gartens, die Pflege der Anlage und das einzigartige ökologische Konzept. Wer tiefer eintauchen möchte, erfährt aus erster Hand, wie die Königinnen der Blumen gepflegt, kombiniert und in Szene gesetzt werden können.

Rund 60 Aussteller lassen die Veranstaltung mit ihren vielfältigen Angeboten zu einem farbenfrohen Ziel für Gartenfreunde werden. Foto: Rosengarten Zweibrücken

Genussmomente im Grünen

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Verschiedene Stände bieten Speisen, Getränke und kleine blumige Spezialitäten an – ideal für eine genussvolle Pause zwischen den Marktständen. Die stimmungsvolle Kulisse des Rosengartens macht den Besuch zu einem entspannten Erlebnis für die ganze Familie.

Info

Rosengarten Zweibrücken

Rosengartenstraße 50

66482 Zweibrücken

Web: rosengarten-zweibruecken.de

Öffnungszeiten

Der Rosen- und Gartenmarkt ist am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juni 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

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