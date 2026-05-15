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Rosen- und Gartenmarkt Zweibrücken im Rosengarten Pflanzen, Inspiration und Genuss: Mit Gewinnspiel

Besucher entdecken den Rosen- und Gartenmarkt im Rosengarten Zweibrücken am 6. und 7. Juni in blühender Gartenatmosphäre.
Der Rosen- und Gartenmarkt im Rosengarten Zweibrücken lädt am 6. und 7. Juni zum Entdecken, Flanieren und Genießen ein.

Zu den besonderen Veranstaltungen im Rosengarten gehört der Rosen- und Gartenmarkt Zweibrücken, der am 6. und 7. Juni stattfindet.

Zweibrücken. Der Rosengarten verwandelt sich erneut in ein farbenprächtiges Refugium für Gartenfreunde aus der gesamten Region. Der traditionelle Gartenmarkt lädt zu zwei inspirierenden Tagen rund um Rosen, Stauden, Gehölze und saisonale Pflanzen ein – und bietet damit den perfekten Auftakt in die sommerliche Gartensaison. Auf Facebook werden bis 8. Juni 2026 insgesamt zehn Goodiebags verlost. Hier geht es zum Gewinnspiel (Teilnahmebedingungen siehe unten). 

Blühende Pflanzen, stilvolle Gartendekorationen und fachkundige Beratung prägen den Rosen- und Gartenmarkt in Zweibrücken.
Blühende Pflanzen, stilvolle Dekorationen und fachkundige Beratung prägen die Veranstaltung.

Rosen- und Gartenmarkt: Ideen für Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber

Rund 60 Aussteller präsentieren ein vielfältiges Angebot: von regional gezogenen Pflanzen über kunsthandwerkliche Unikate bis hin zu hochwertigen Gartenaccessoires und stilvollen Dekoideen. In der besonderen Atmosphäre des Rosengartens können Besucherinnen und Besucher entspannt flanieren, Neues entdecken und sich von Fachleuten beraten lassen. Ob Lieblingsrose, ausgefallene Staude oder kreative Gestaltungsidee – hier finden Hobbygärtner wie erfahrene Pflanzenliebhaber zahlreiche Anregungen für die eigene grüne Oase.

Einblicke und Inspiration

Als zusätzliches Highlight werden an beiden Tagen Führungen durch den RosenGarten angeboten. Sie geben spannende Einblicke in die Geschichte des Gartens, die Pflege der Anlage und das einzigartige ökologische Konzept. Wer tiefer eintauchen möchte, erfährt aus erster Hand, wie die Königinnen der Blumen gepflegt, kombiniert und in Szene gesetzt werden können.

Rund 60 Aussteller präsentieren beim Rosen- und Gartenmarkt in Zweibrücken vielfältige Angebote für Gartenfreunde.
Rund 60 Aussteller lassen die Veranstaltung mit ihren vielfältigen Angeboten zu einem farbenfrohen Ziel für Gartenfreunde werden.

Genussmomente im Grünen

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Verschiedene Stände bieten Speisen, Getränke und kleine blumige Spezialitäten an – ideal für eine genussvolle Pause zwischen den Marktständen. Die stimmungsvolle Kulisse des Rosengartens macht den Besuch zu einem entspannten Erlebnis für die ganze Familie.

Info
Rosengarten Zweibrücken
Rosengartenstraße 50
66482 Zweibrücken
Web: rosengarten-zweibruecken.de

Öffnungszeiten
Der Rosen- und Gartenmarkt ist am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juni 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. 

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Google Maps.

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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel

 

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist:

Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken AöR

Oselbachstraße 60

66482 Zweibrücken

www.ubzzw.de info@ubzzw.de

2. Teilnahme

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch:

Folgen des Instagram- bzw. Facebook-Accounts des Veranstalters

Liken des Gewinnspiel-Beitrags

3. Teilnahmezeitraum

Das Gewinnspiel endet am 08.06.2026 um 23:59 Uhr.

4. Gewinn

Unter allen Teilnehmern werden insgesamt 10 Goodiebags verlost.

Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung der Gewinne ist ausgeschlossen.

5. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren.

6. Gewinnerermittlung und Benachrichtigung

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Ablauf des Gewinnspiels per Zufallsprinzip. Die Gewinner werden über Instagram bzw. Facebook per Direktnachricht oder Kommentar kontaktiert.

Melden sich Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der Gewinnanspruch und es wird neu ausgelost.

7. Datenschutz

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht.

8. Haftungsausschluss Instagram/Facebook

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird in keiner Weise von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Empfänger der bereitgestellten Informationen ist ausschließlich der Veranstalter.

9. Sonstiges

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung anzupassen, abzubrechen oder zu beenden, sofern dies aus rechtlichen oder organisatorischen Gründen erforderlich ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 

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