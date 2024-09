offerta Karlsruhe. Verteilt auf vier Hallen, plus Außenbereich, trifft bei der offerta 2024 vom 26. Oktober bis 3. November 2024 Neues, auf Traditionelles, auf Inspirierendes. Die vier Themenbereiche – Freizeit, Bauen, Lifestyle und die Markthalle – bieten eine große Produktvielfalt zu relevanten Themen wie der Regionalität und der Nachhaltigkeit. Ausstellende haben die Möglichkeit, sich selbst, ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen zu präsentieren. Besuchende haben die Möglichkeit, zu testen, zu probieren, sich zu informieren und direkt zu kaufen.

In der Themenhalle 3 dreht sich bei der Veranstaltung alles um die Themen Fashion und Lifestyle Jürgen Rösner

offerta Karlsruhe: Viele Ausstellende – viele Produkte – viel Spaß

Die faszinierende Welt der Mobilität können Besucherinnen und Besucher in der Halle 1 – Freizeit erleben. Von Fahrrädern über Autos bis hin zu Campern und Wohnwagen gibt es hier viel zu entdecken. Ein weiterer Höhepunkt ist die große Welt der Spiele. Auf dem Games for Families-Areal hat die ganze Familie die Möglichkeit, Spiele zu testen, auszuprobieren und auch direkt zu kaufen. Passend dazu zeigen die Vereine der Region ihre ganze Vielfalt auf der Bühne „Mein Sport – Meine Region“. An den Ständen der Gemeinden und Regionen erhalten Besuchende zudem Informationen über Freizeitziele und -angebote in der Umgebung.

Die Halle 2 – Bauen bietet Interessierten eine kompetente Beratung zum Thema Renovieren, Modernisieren oder neu bauen. Besuchende erhalten hier einen breiten Querschnitt an verschiedenen Herstellern, Marken und Firmen, sowie den einzelnen Produkten, inklusive direkten und persönlichen Kontakt auf der Messe.

offerta Karlsruhe: Die Einkaufs- und Erlebnismesse ist ein Höhepunkt im Messekalender. Auf der Hauptbühne gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm Jürgen Rösner

In der Halle 3 – Lifestyle finden Besuchende alles Inspirierende. Ein neues Outfit, stylische Möbel und Themen wie Gesundheit und Wellness. Zusätzlich bietet ein Entspannungscafé in Halle 3, auf der offerta Besuchenden einen Ort der Ruhe und Erholung. Umrahmt von einer gemütlichen Atmosphäre, gesunden Snacks sowie speziellen Erholungsbereichen, bietet das Entspannungscafé, eine Auszeit vom hektischen Messetrubel. In der dm-arena, der Markthalle, kommen alle Besuchenden auf den Geschmack. Dafür sorgt unter anderem die Genussmeile mit diversen gastronomischen Angeboten, sowie drumherum die regionale und überregionale Ausstellenden-Vielfalt an Nahrungs- und Genussmittel. Das Angebot wird durch nützliche und raffinierte Haushaltshelfer ergänzt.

Mit der großen Welt der Spiele in der Messehalle 1 bietet die Einkaufsmesse einen tollen Höhepunkt für große und kleine Besucher Jürgen Rösner

… und noch vieles mehr

Zusätzlich zu den vier Hallen und dem begrünten Atrium mit Biergraten bietet die offerta noch weitere Möglichkeiten, um einen Tag auf der Messe zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Vorführungen verschiedener regionaler Vereine, Sportclubs, Mitmachangebote, Kochshows und viele weitere Highlights machen den Besuch auf der offerta zu einem erfrischenden und mitreißenden Erlebnis. red

Tickets:

Karten sind an der Tageskasse oder online erhältlich.

Weitere Informationen unter:

www.offerta.de

Adresse und Anfahrt:

offerta 2024

Messe Karlsruhe

Messeallee 1, 76287 Rheinstetten