Speyer: Maßgefertigte Matratzen und Zubehör für Betten von Stein – Polsterwaren und Matratzenfabrik. Tradition trifft Schlafkomfort.

Wer auf der Suche nach hochwertigen Matratzen und Zubehör für Betten in der Umgebung von Speyer ist, stößt unweigerlich auf einen Namen mit Geschichte: Die Stein – Polsterwaren und Matratzenfabrik mit Sitz in Waldsee steht seit über einem Jahrhundert für handwerkliche Qualität, Innovationsgeist und gesunden Schlaf. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte das Unternehmen erste Drahtmatratzen – seither treibt eine zentrale Frage die Manufaktur an: Wie lässt sich Schlaf kontinuierlich verbessern?

Die Antwort liefert Stein bis heute mit individuell gefertigten Matratzen, die auf über 100 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Produktion zurückgreifen. Die hohe Kundenzufriedenheit in ganz Deutschland bestätigt den Anspruch des Traditionsunternehmens.

Tradition trifft Schlafqualität: Hochwertige Matratzen, Lattenroste und weiteres Zubehör fürs Bett, gefertigt in Waldsee und persönlich abgestimmt für erholsamen Schlaf. Foto: Stein – Polsterwaren und Matratzenfabrik

Matratzen Speyer: Regional gefertigt, individuell angepasst

Alle Matratzen werden vollständig in Waldsee gefertigt. Stein setzt dabei konsequent auf Rohstoffe aus der Region und auf kontrollierte, hochwertige Materialien. Das Sortiment reicht von Kaltschaum- über Federkern- und Latexmatratzen bis hin zu modernen Visco-Matratzen und luxuriösen Boxspringbetten. Ein besonderer Vorteil für Kundinnen und Kunden aus Speyer: In der hauseigenen Ausstellung können sie auf sämtlichen Modellen ausgiebig probeliegen und sie miteinander vergleichen.

Auch Sonderanfertigungen gehören zum Selbstverständnis der Manufaktur. Unabhängig von Form oder Maß entstehen Matratzen exakt nach individuellen Vorgaben – begleitet von einer persönlichen Fachberatung.

Federkern- und Kaltschaummatratzen fürs Bett: Der Schlafkomfort zählt

Federkernmatratzen zeichnen sich durch ihre stabile Konstruktion aus Metallfedern aus, die mit hochwertigen Polstermaterialien kombiniert werden. Je nach Aufbau kommen Bonnell-, Taschenfederkern- oder Endlosfederkernsysteme zum Einsatz. Mit einer Höhe von rund 20 Zentimetern bieten sie ein ausgewogenes Verhältnis aus Stützkraft und Belüftung.

Kaltschaummatratzen hingegen überzeugen durch ihre hohe Punktelastizität und Langlebigkeit. Entscheidend ist hier das Raumgewicht: Bereits ab RG 40 beginnt solide Qualität, während RG 60 höchste Ansprüche erfüllt. Stein legt besonderen Wert auf transparente Beratung, wenn es um Materialaufbau, Schnitte und Liegezonen geht – ein wichtiger Faktor für nachhaltigen Schlafkomfort.

Visco-Matratzen und hochwertige Bezüge für sensible Ansprüche

Viskoelastische Matratzen, auch als Memory-Schaum bekannt, passen sich dem Körper besonders exakt an. Um die notwendige Stützkraft zu gewährleisten, kombiniert Stein den Visco-Schaum mit leistungsfähigen Kaltschaum-Basisschichten. Raumgewichte ab RG 50 sichern eine lange Lebensdauer, Premium-Qualitäten erreichen RG 65.

Ergänzt wird jede Matratze durch funktionale, Allergiker freundliche Bezüge aus hochwertiger Doppeltuch-Strickware. Wendeschlaufen, teilbare Reißverschlüsse und Waschbarkeit bis 40 °C sorgen für Alltagstauglichkeit und Hygiene. Für alle Produkte gilt: "Made in Germany".

Visco-Matratzen passen sich dem Körper punktgenau an und entlasten Druckstellen. Für die nötige Stützkraft werden sie mit Kaltschaum kombiniert. Foto: Stein – Polsterwaren und Matratzenfabrik

Lattenroste und Bettgestelle: Die perfekte Basis für erholsamen Schlaf

Neben Matratzen bietet die Firma ein breites Sortiment an Zubehör für Betten, das optimal auf das jeweilige Schlafsystem abgestimmt ist. Starre Federholzrahmen mit elastischen Leisten eignen sich besonders für weiche Matratzen, während verstellbare Modelle zusätzlichen Komfort durch individuell einstellbare Kopf- und Fußbereiche bieten.

Polstermöbel mit Charakter: Qualität für Wohn- und Schlafräume

Auch bei den Polstermöbeln blickt das Unternehmen auf über 60 Jahre Fertigungskompetenz zurück. Ob moderne Couchgarnituren, klassische Sofas, funktionale Schlafsofas oder Relax- und Fernsehsessel – jedes Möbelstück verbindet zeitgemäßes Design mit ergonomischem Komfort.

Eine außergewöhnliche Auswahl von über 20.000 Stoffmustern sowie mehr als 1.000 Lederarten eröffnet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Hochwertige, umweltfreundliche Materialien und kontinuierlich optimierte Produktionsprozesse unterstreichen den Qualitätsanspruch des Unternehmens.

Fazit: Stein – Polsterwaren und Matratzenfabrik: Erste Adresse für Matratzen in Speyer und Umgebung. Mit regionaler Fertigung, individueller Beratung und einem ganzheitlichen Sortiment aus Matratzen, Lattenrosten, Bettgestellen und Polstermöbeln positioniert sich das Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner für gesunden Schlaf rund um Speyer. Tradition, Qualität und Maßarbeit bilden dabei die Grundlage für erholsame Nächte – seit Generationen.

Kontakt:

Stein – Polsterwaren & Matratzenfabrik

Neuhofener Straße 116

67165 Waldsee

Telefon: 06236 1023

E-Mail: service@stein-waldsee.de

Homepage: stein-waldsee.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.