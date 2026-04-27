Wer in Ludwigshafen besonderen Schmuck sucht, findet bei Juwelier Schröder die Verbindung aus Tradition, Handwerk, Erfahrung, Kreativität und individueller Gestaltung.

Wenn es in Ludwigshafen am Rhein um hochwertigen Schmuck, handwerkliche Qualität und eine persönliche Betreuung geht, ist Juwelier Schröder seit vielen Jahren eine bekannte Adresse. Das familiengeführte Unternehmen verbindet traditionelle Goldschmiedekunst mit individueller Beratung und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. Ob Verlobungsring, besonderer Ohrschmuck oder die Umgestaltung eines geerbten Schmuckstücks oder eine Trauringumarbeitung – hier stehen persönliche Wünsche und maßgeschneiderte Lösungen im Vordergrund.

Juwelier Ludwigshafen: Familienbetrieb Schröder blickt auf 50 Jahre Unternehmensgeschichte zurück

Die Geschichte des Hauses begann 1976, als Wilhelmine Schröder-Hack den Betrieb ins Leben rief. Mit großer Begeisterung für Schmuck und einem hohen Anspruch an Qualität schuf sie die Basis für ein Unternehmen, das sich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich etabliert hat. Heute wird das Geschäft von Bernd und Eva Schröder gemeinsam mit ihrem Sohn Maximilian Schröder geführt. Als Schmuckdesigner mit dem Titel Bachelor of Fine Arts bringt er moderne gestalterische Einflüsse in den traditionsreichen Familienbetrieb ein. Gerade diese Verbindung aus langjähriger Erfahrung und frischen Ideen macht den besonderen Charakter des Hauses aus.

Ein zentrales Merkmal von Juwelier Schröder ist die intensive persönliche Beratung. Hier geht es nicht nur um den Verkauf, sondern um eine individuelle Begleitung vom ersten Austausch bis zum fertigen Schmuckstück. Kundinnen und Kunden profitieren von Zeit, Aufmerksamkeit und echter Wertschätzung ihrer Vorstellungen. Ganz gleich, ob ein passender Verlobungsring oder Ehering gesucht wird, ein einzigartiges Paar Ohrringe entstehen soll oder ein Erinnerungsstück in neuer Form weitergetragen werden möchte – jeder Wunsch wird mit Sorgfalt aufgenommen.

Das familiengeführten Traditionshaus Juwelier Schröder bietet Schmuckstücke an, die Persönlichkeit, Stil und individuelle Wünsche vereinen. Bestens beraten werden die Kunden von (von links) Bernd Schröder, Eva Schröder, Roswitha Volz und Maximilian Schröder. Foto: Maximilian Schröder

Wünsche der Kunden im Mittelpunkt der Beratung

Besonders im Bereich Verlobungs- und Trauringe zeigt sich diese individuelle Herangehensweise. In dem Geschäft finden Paare sowohl klassische als auch moderne Modelle. Vor allem aber erhalten sie eine Beratung, die ihre eigene Geschichte und ihre Vorstellungen in den Mittelpunkt rückt. So entstehen Ringe, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch eine persönliche Bedeutung tragen.

Darüber hinaus liegt eine besondere Stärke des Unternehmens in der Anfertigung individueller Schmuckstücke. Juwelier Schröder gestaltet und fertigt Unikate, die exakt auf Stil, Persönlichkeit und Wünsche der Kundschaft abgestimmt sind. Auch die Umarbeitung vorhandener Schmuckstücke gehört zu den gefragten Leistungen. Mit viel Fingerspitzengefühl werden ältere Stücke in zeitgemäße Designs überführt, ohne dass ihr emotionaler Wert verloren geht.

Auch Serviceleistungen wie Reparaturen und Batteriewechsel

Neben diesen individuellen Arbeiten bietet das Haus auch klassische Serviceleistungen an. Reparaturen werden fachgerecht und mit großer Präzision ausgeführt. Auch kleinere Dienstleistungen wie ein Batteriewechsel werden schnell und zuverlässig übernommen. Durch diese Kombination aus Handwerk, Service und Vertrauen hat sich Juwelier Schröder als feste Anlaufstelle in Ludwigshafen etabliert.

Ein besonderer Meilenstein steht im Jahr 2026 bevor: Das Unternehmen blickt auf 50 Jahre Geschichte zurück. Gefeiert wird dieses Jubiläum vom 7. bis 30. Mai 2026 - mit Rabatten von 20 Prozent auf Schmuck und Trauringe. Dieses Ereignis steht nicht nur für die langjährige Beständigkeit des Familienbetriebs, sondern auch für seine enge Verbindung zur Stadt Ludwigshafen. Viele Kundinnen und Kunden begleiten das Haus bereits seit Jahren oder sogar über Generationen hinweg.

Heute steht Juwelier Schröder für die gelungene Verbindung von Tradition, Moderne und persönlicher Nähe. In einer schnelllebigen Zeit setzt das Unternehmen bewusst auf bleibende Werte wie Vertrauen, Handwerkskunst und individuelle Betreuung. Genau das macht es zu einer der wichtigsten Adressen für hochwertigen Schmuck in Ludwigshafen.

Kontakt

Juwelier Schröder

Bahnhofstraße 8

67059 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 0621 510560

E-Mail info@juwelier-schroeder.net

Web www.juwelierschröder.de

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr

Samstag 10 bis 13:30 Uhr.