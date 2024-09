Lagerraum mieten Ludwigshafen. Homebox ist einer der europäischen Marktführer beim Thema Einlagerung von Möbeln, Sportausrüstung, Unternehmensarchiven, Werkzeug oder weiteren Gegenständen. Jetzt vermietet das Selfstorage-Unternehmen auch Lagerboxen und Hallenflächen in Ludwigshafen am Rhein.

Dabei orientiert sich Homebox bei Kosten, Sicherheit und Sauberkeit genau an den Kundebedürfnissen. Ein Online-Tool oder ein persönlicher Berater hilft dabei, die richtige Größe des Lagers zu finden und so die Kosten zu minimieren. Auch Gewerbekunden werden kundenorientiert beraten und erhalten einen festen Ansprechpartner bei Homebox.

Kostenoptimierung für Lagerräume: Berater helfen bei der Größenauswahl

Die Lager sind zwischen einem und 50 Quadratmeter groß. Kunden bleiben also flexibel und können die passende Lagerbox auswählen. Dabei hilft eine Online-Tool: In die Maske auf der Website gibt man einige wenige Eckdaten wie Wohnungsgröße und einzulagernde Möbel ein. Und das Tool ermittelt genau die passende Größe der Lagerfläche. Alternativ rufen Interessierte einen Telefonberater an, dem sie ihre Bestandsliste an Möbeln durchgeben. Der Berater schätzt anhand der Bestandsaufnahme, welche Fläche sich eignet. Die Lagerungs-Experten geben auf Kundenwunsch hin des besten Kniffs an die Hand, damit der Platz im Selfstorage-Lager optimal genutzt wird. Extras wie Umzugskartons für jeden Anlass, die sich sicher und platzsparend stapeln lassen, sind bei Homebox besonders preisgünstig und in einem riesigen Sortiment zu haben.

Lagerraum mieten Ludwigshafen: Gewerbekunden sparen teure Mieten und viel Platz

Die Homebox-Experten vermieten auch einen qm große Storeboxen bis hin zu 50 qm großen Flächen für gewerbliche Kunden. Gewerbekunden mieten die Hallen meist als Archive, Lagerflächen für Ware, Vorräte, für POS oder Ersatzteile. Unternehmer bekommen ihren individuellen Ansprechpartner.

Homebox bedient den Lagerbedarf von Unternehmen jeder Größe an 160 Standorten in den EU-Ländern. In Frankreich sind die Lager von jedem Standort aus innerhalb von 10 Minuten erreichbar. Freiberufler wie Rechtsanwaltskanzleien fragen gerne Archive fürs Lagern von Akten nach. Archive müssen sich nicht im gemieteten Büro oder Firmengeländen befinden, dafür stehen die günstigen Hallen bei Homebox bereit, die 24 Stunden am Tag zugänglich sind.

Auf Kundenwunsch hin nimmt Homebox versendete Ware an. Kunden haben Einsicht anhand einer vollständigen Warensendungsverfolgung. Die Kündigungsfristen sind flexibel, genauso die die Möglichkeiten, die angemieteten Lagerkapazitäten zu reduzieren oder erweitern.

Lagerflächen sind sicherer, sauberer und trockener als der Keller zuhause oder in der Firma

Die Gegenstände in den gemieteten Storeboxen sind durch Alarmanlagen, Sicherheitskameras und Zugangskontrolle über Tür Codes gegen Diebstahl geschützt. Das verringert das Diebstahlrisiko um ein Vielfaches. Denn vorhandene Lagerplätze zuhause in Kellern oder auf Dachböden bieten diesen Schutz nicht. Wer schon Keller oder Garage für die Lagerung genutzt hat, weiß, dass Möbel, Deko, Geschirr oder Klamotten an feuchten und staubigen Orten Schmutz und Feuchtigkeit ziehen. Im Hallengebäude fürs Selfstorage ist es absolut trocken und staubfrei, denn das Gebäude hat eine staubemissionsfreie Lüftungsanlage. Spezialkartons etwa für Gläser, Teller, Decken und Schutzfolien schützen, damit nichts zerbricht oder schmutzig wird. Die eingelagerten Gegenstände sind bei Homebox versichert.

Lagerraum mieten in Ludwigshafen: Preise und Vertragsbedingungen

Die Mietpreise variieren je nach Größe. Die Quadratmeterpreise für die Lagerflächen liegen weit unter Mietpreisen für Wohnungen. Nach einer Daumenregel beträgt der qm-Preis grob ein Viertel vom Wohnmietpreis. Die Lager sind provisionsfrei zu mieten. Es gibt keine Verpflichtungen bei der Mietdauer.

Lage und Zugänglichkeit der Hallenflächen und Storeboxen

Große Hallenflächen und kleine Storeboxen bei Homebox sind sieben Tage die Wochen 24 Stunden lang zugänglich. Die verkehrsgünstige Lage erlaubt eine schnelle, problemlose Anfahrt selbst mit dem LKW.

Nehmen Sie kostenlos Kontakt mit Beratern von Homebox unter 0621 63748048 auf. Ein schneller Rückruf erfolgt nach Kontaktaufnahme über das Kontaktformular unter https://www.homebox-lager.de/lagerraum-mieten/self-storage-ludwigshafen-am-rhein.

