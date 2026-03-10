Handläufe für Treppen Neustadt: Der Argu Holzfachmarkt ist Spezialist für maßgefertigte Handläufe.

Neustadt. Handläufe für Treppen sind ein zentrales Element moderner Sicherheits- und Wohnkonzepte. Was früher häufig nur als architektonisches Detail betrachtet wurde, ist heute ein entscheidender Faktor für Barrierefreiheit, Unfallprävention und langfristige Werterhaltung von Immobilien. Zugleich leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu, dass Menschen möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben können – und schaffen die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Wohnen bis ins hohe Alter. In Neustadt an der Weinstraße bietet der Argu Holzfachmarkt durch die Partnerschaft mit Flexo Handlauf-Systeme professionelle Lösungen zur Nachrüstung und Montage normgerechter Handlaufsysteme – für private Haushalte ebenso wie für Wohnanlagen und öffentliche Gebäude.

Sicherheit auf Treppen: Ein oft unterschätztes Risiko

Treppen gehören zu den häufigsten Unfallorten im Alltag. Schon wenige Stufen können zur Gefahrenquelle werden – insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit körperlichen Einschränkungen. Auch temporäre Beeinträchtigungen, etwa nach einer Operation oder Verletzung, machen deutlich, wie wichtig ein sicherer Halt ist. Handläufe für Treppen vom Argu Holzfachmarkt in Neustadt ermöglichen ihn.

Ein griffsicherer, durchgehender Treppenhandlauf bietet Stabilität und Orientierung. Besonders der beidseitige Handlauf erhöht die Sicherheit deutlich – etwa bei Gegenverkehr auf schmalen Treppen oder bei gewendelten Treppenläufen - und trägt zugleich dazu bei, die Rutschgefahr spürbar zu verringern, da Nutzer sich jederzeit sicher abstützen können. Während in öffentlich zugänglichen Gebäuden beidseitige Handläufe gesetzlich vorgeschrieben sind, empfehlen Ärzte, Versicherungen und Fachverbände diese Ausführung auch ausdrücklich für private Wohnhäuser.

Normgerechte Handläufe nach DIN 18040: Nur normgerecht ist wirklich sicher

Die technischen Anforderungen an Handläufe sind klar definiert. Maßgeblich ist unter anderem die DIN 18040, die Standards für barrierefreies Bauen festlegt.

Demnach gilt unter anderem:

Treppen mit mehr als fünf Stufen benötigen mindestens einen normgerechten Handlauf.

In öffentlich zugänglichen Gebäuden sind beidseitige Handläufe verpflichtend.

Der Handlauf muss durchgehend über Podeste geführt werden.

Er beginnt 30 Zentimeter vor der ersten und endet 30 Zentimeter nach der letzten Stufe.

Er muss griffsicher, gut umgreifbar und kontrastreich zur Wand ausgeführt sein.

Diese Vorgaben dienen nicht nur der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, sondern vor allem dem Schutz der Nutzer. Gerade in Wohngebäuden mit mehreren Parteien oder bei Fluchttreppen ist die normgerechte Ausführung eines Handlaufs für Treppen ein wesentlicher Bestandteil der Verkehrssicherungspflicht.

Handläufe im Außenbereich bieten sicheren Halt auf Treppen, Rampen und Zugängen zum Haus. Foto: Argu Holzfachmarkt

Maßgeschneiderte Lösungen für jede Treppenform

Treppen sind so individuell wie die Gebäude, in denen sie sich befinden. Deshalb müssen auch Handläufe flexibel anpassbar sein. Die Systeme von Flexo ermöglichen Lösungen für:

gerade Treppen

gewendelte Treppen

runde oder geschwungene Treppen

Vieleck-Treppen

Podesttreppen

Im Mittelpunkt steht dabei stets der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen. Dank großer Material- und Dekorvielfalt lassen sich klassische Holzhandlauf-Varianten ebenso realisieren wie moderne Varianten in Holz oder ummanteltes Aluminium. Verschiedene Dekore ermöglichen eine harmonische Abstimmung auf die Umgebung, etwa auf Bodenbeläge, Türen oder vorhandene Treppenkonstruktionen. Besonders im Wohnumfeld trägt ein formschön integrierter Holzhandlauf nicht nur zur Sicherheit, sondern auch zu einer warmen und hochwertigen Raumwirkung bei.

Im Innenbereich hingegen stand bei vielen Bauprojekten lange Zeit die Architektur im Fokus – die spätere Nutzung im Alter wurde oft nicht ausreichend berücksichtigt. Eine professionelle Nachrüstung sorgt hier für dauerhafte Sicherheit bei unverändert stimmigem Gesamtbild.

Im Argu Holzfachmarkt gilt der Leitsatz: Der Mensch ist unser Maß.

Für außen: Sicherheit beginnt vor der Haustür

Nicht nur große Außenanlagen bergen Risiken. Auch wenige Stufen vor der Haustür, eine kurze Treppe im Garten oder der Weg von der Straße zum Eingang können nicht nur bei Nässe, Eis oder Dunkelheit gefährlich werden.

Gerade im Außenbereich sind normgerechte Lösungen entscheidend, da Witterungseinflüsse zusätzliche Anforderungen stellen. Außenhandläufe eignen sich unter anderem für:

Eingangsbereiche

Gartenanlagen

Rampen und schräge Auffahrten

runde Außentreppen

kurze Treppenhandläufe

Wand- oder Stützenmontage

Varianten mit integrierter LED-Beleuchtung

Im Außenbereich kommen robuste Materialien wie Edelstahl oder Aluminium zum Einsatz, ergänzt durch hochwertige Oberflächenveredelungen. Auch hier sind Kombinationen mit Dekoren möglich, wenn Design und Umgebung dies erfordern.

Normgerechte Handläufe für Treppen im Innenbereich bieten sicheren Halt für Jung und Alt. Foto: Argu Holzfachmarkt

Mit LED-Beleuchtung: Orientierung und Design vereint

Wo zusätzliche Sichtbarkeit gefragt ist, bieten Systeme mit integrierter LED-Technik eine funktionale Erweiterung. Die Beleuchtung sorgt für bessere Orientierung bei Dunkelheit und erhöht die Sicherheit deutlich – beispielsweise in:

privaten Wohnhäusern

Kliniken und Krankenhäusern

Schulen und Kindergärten

Büro- und Verwaltungsgebäuden

Hotels

Unterführungen oder öffentlichen Wegen

Neben dem Sicherheitsaspekt können beleuchtete Handläufe auch als stilvolles Gestaltungselement eingesetzt werden. Jeder Handlauf wird passgenau geplant und individuell gefertigt, um sowohl technischen als auch optischen Anforderungen gerecht zu werden.

Demografischer Wandel: Treppen zukunftssicher gestalten

Die Altersstruktur der Bevölkerung verändert sich spürbar. Der Anteil der über 60-Jährigen steigt kontinuierlich – und mit ihm der Bedarf an barrierearmen Lösungen im Wohnumfeld. Treppen bleiben wichtig für Mobilität und Fitness im Alter, müssen jedoch sicher nutzbar sein.

In vielen Bestandsgebäuden fehlt insbesondere der zweite vorgeschriebene, wandseitige Handlauf. Dabei ist gerade dieser bei Gegenverkehr oder bei einseitigen körperlichen Einschränkungen entscheidend. Eine Nachrüstung schafft nicht nur Sicherheit, sondern erhöht auch die langfristige Vermietbarkeit von Immobilien.

Für Eigentümer und Investoren bedeutet dies:

geringeres Unfallrisiko

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben

verbesserte Rechtslage im Schadensfall

höhere Attraktivität für Mieter

nachhaltige Wertsteigerung

Eine vergleichsweise kleine Investition kann somit einen großen Nutzen entfalten.

Fördermöglichkeiten für mehr Sicherheit im eigenen Zuhause

Unter bestimmten Voraussetzungen (Pflegestufe) können Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes finanziell gefördert werden – etwa mit Zuschüssen von bis zu 4.180 Euro. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch den Einbau eines Handlaufs ...

häusliche Pflege ermöglicht wird,

Pflege deutlich erleichtert wird,

oder eine selbstständige Lebensführung unterstützt wird.

Eine fachkundige Beratung hilft dabei, mögliche Förderprogramme zu identifizieren und optimal zu nutzen.

Fachgerechte Beratung und Montage in Neustadt

Als Partnerbetrieb von Flexo Handlauf-Systeme übernimmt der Argu Holzfachmarkt die komplette Umsetzung – von der Beratung bis zur Montage. Zum Leistungsumfang gehören ...

individuelle Vor-Ort-Beratung,

passgenaue Planung ohne kompliziertes Aufmaß,

sofortige Angebotserstellung mit Bemusterung,

Festpreisangebote,

fachgerechte Montage durch qualifizierte Mitarbeiter

und Koordination notwendiger Zusatzarbeiten.

Ob moderner Aluminiumhandlauf oder klassischer Holzhandlauf: Jede Lösung wird normgerecht umgesetzt und dauerhaft sicher installiert.

Mit Fachberater Stefan Gutting steht zudem ein zertifizierter Wohnberater und Sachverständiger für barrierefreies Planen und Bauen zur Verfügung. Seine Beratung umfasst altersgerechte Lösungen, Fragen zur Barrierefreiheit sowie Hinweise zu Fördermitteln und Umsetzungsmöglichkeiten.

Fazit: Ein Beitrag zu Sicherheit und Lebensqualität

Neustadt. Handläufe für Treppen sind weit mehr als ein funktionales Zubehör. Sie stehen für Selbstständigkeit, Schutz und Komfort, für junge Familien ebenso wie für ältere Menschen. Sie alle finden den passenden Handlauf für ihre Treppen im Argu Holzfachmarkt in Neustadt.

Mit normgerechten, optisch ansprechenden und individuell angepassten Lösungen bietet der Fachbetrieb eine professionelle Anlaufstelle für alle, die ihre Treppen sicherer und zukunftsfähig gestalten möchten.

Denn letztlich gilt: Treppen sollen verbinden – nicht gefährden.

Kontakt

Argu Holzfachmarkt - Inhaber Stefan Gutting

Landauer Str. 285

67434 Neustadt an der Weinstraße

Telefon: 06321 14367

Homepage: weinstrasse.flexo-handlauf.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 17.30 Uhr.

Samstags gerne nach Terminvereinbarung.