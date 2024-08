Designermöbel Mutterstadt. Der Traditionsbetrieb Möbelhaus und Schreinerei Müller ist spezialisiert auf hochwertige und individuell gestaltete Möbel. Zehn erfahrene Beschäftigte - darunter mehrere erfahrene und hochqualifizierte Schreiner - erfüllen Wohnwünsche der Kunden, um ihnen ein gemütliches Zuhause mit einer individuellen Linie einzurichten.

Designermöbel, Designerküche, Schränke nach Maß

Die stilvollen und zeitlosen Möbel begeistern zugleich durch ihre Funktionalität. Das gilt für die Auswahl von Designermöbeln namhafter Hersteller ebenso wie für die Traumküchen. Doch was passt zum persönlichen Stil und zum Raum, für den neue Möbelstücke gekauft werden. Dem Team im Möbelhaus ist es wichtig, den Kunden mögliche passende Varianten auch digital und fotorealistisch vorzustellen, um unter verschiedenen Möglichkeiten wählen zu können.

Auch für die die Küchenplanung nimmt man sich gerne Zeit: Wie soll Ihre neue Traumküche aussehen? Welche Ideen haben Sie schon? Soll die Küchenzeile mit grifflosen Fronten ausgestattet sein? Welche Elektrogeräte sollen integriert werden? Wollen Sie Ihre Design-Küche mit Esstisch und Stühlen kombinieren? So entsteht Schritt für Schritt die neue Küche live, gleich am Bildschirm.

Welcher Wohnstil soll es sein? Das Möbelhaus- und Schreinerei-Team ermöglicht Wohnträume für jeden Geschmack; von klassischer Eleganz bis zur rustikalen Gemütlichkeit Möbelhaus und Schreinerei Müller

Nach Maß gefertigt in Mutterstadt: Moderne und individuelle Möbel und Küchen

Der Betrieb arbeitet für sein Möbelsortiment mit ausgewählten Herstellern zusammen. Zusätzlich werden zum Beispiel Schränke in der eigenen Schreinerei nach persönlichen Vorstellungen einzeln hergestellt. Auch eine Garderobe kann so besonders individuell entworfen und realisiert werden. So können sich alle Generationen ihre vier Wände mit Möbeln aus dem Traditionsunternehmen Möbelhaus und Schreinerei Müller einrichten. Fürs Wohnzimmer könnte die Wahl auf eine gemütliche Couch mit dem darauf abgestimmten Couchtisch fallen. Oder vielleicht doch lieber auf eines der Sofas? Auch die Sessel sind bequeme und stylische Sitzmöglichkeiten.

Zum Wohlfühlen geplant: Die Kunden sollen jeden Moment in ihrem Zuhause genießen Möbelhaus und Schreinerei Müller

Von der Küche bis zum Schrank im Schlafzimmer: Vielseitige Möbel nach Maß

Das Sortiment an eleganten Möbeln ist vielfältig. Es reicht über die Wohnräume und die Küche hinaus. Die Kunden finden auch die passende Einrichtung fürs Büro: Den stilvollen und optisch ansprechenden Schreibtisch mitsamt des ergonomischen Schreibtischstuhls etwa. Für Ordner und die weiteren Büroutensilien wird auf Wunsch eine moderne Schrankwand - gerne als maßgefertigter Einbauschrank - mit großzügigem Regal und ausreichend Schubladen entworfen.

Anliegen im Traditionsunternehmen ist es, erstklassige Lösungen zu präsentieren, die die Vorstellungen der Kunden erfüllen. Nicht umsonst wird großer Wert auf die über 175-jährige Firmengeschichte gelegt, die bis ins Jahr 1848 zurückreicht, in dem der Betrieb in Mutterstadt gegründet wurde.

In all den Jahren ist die Bedeutung von Qualität immer gleich groß geblieben. Anspruch ist bis heute: Die Möbel sollen den neuen Besitzern ein einzigartiges Wohnen in ihren Räumen zu Hause ermöglichen.

Kontakt, Öffnungszeiten, weitere Informationen und Anfahrt:

Möbelhaus und Schreinerei Müller e.K.

Speyerer Straße 52

67112 Mutterstadt

Telefon: 06234 4052

E-Mail: info@moebelhaus-schreinerei.de

Website: moebelhaus-schreinerei.de

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9 bis 12 Uhr und 14:30 - 18 Uhr.

Mittwoch 9 bis 12 Uhr.

Samstag 9 bis 12:30 Uhr.

Geänderte Öffnungszeiten von 15. Juli 2024 bis 18. August 2024:

Möbelhaus: Montag bis Samstag 9 bis 12 Uhr.

Schreinerei: Montag bis Freitag 7 bis 16 Uhr.

Anfahrt:

Designermöbel Mutterstadt: Für ein edles und funktionales Zuhause. [thk]