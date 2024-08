Bett Mutterstadt. Der Traditionsbetrieb Möbelhaus und Schreinerei Müller möchte seinen Kunden mit individuell gestalteten Schlafzimmermöbeln zu einem guten Schlaf verhelfen.

Bett Mutterstadt: Schlafzimmer, von denen man träumt

Die Gestaltungsmöglichkeiten im Schlafzimmer sind riesig. Der Besuch der Schlafzimmerabteilung beschert Ideen, sich individuell einzurichten. Das beginnt mit dem Material. Langlebiges Massivholz ist eine Möglichkeit. Die Schlafzimmerserien werden zum einen in unterschiedlichen Hölzern und Farbtönen angeboten, zum andern in verschiedenen Stilen vom robusten Massivholzbett bis zum eleganten Stahlbett, je nachdem, was das Herz begehrt.

Leicht fällt der erste Blick bei den Schlafzimmermöbeln aufs Bettgestell, die zum Teil mit schlichten, zum Teil auch mit opulenten Kopfteilen ausgestattet sind. Große Menschen sollten beim Kauf eines Bettes darauf achten, dass sie darin ausreichend Bewegungsfreiheit sowie die richtige Liegehöhe haben. Optional ist eine elektrische Höhenverstellung möglich. Die Nachttische am Doppelbett bieten mit Schubladen schon die ersten kleinen Stauräume im Schlafzimmer.

Spannend kann es beim Schrank werden. Die Größe des Raumes legt zwar den Rahmen fest. Doch auch hier sind je nach Breite verschiedene Ausführungen und Inneneinteilungen denkbar, die vom klassischen Kleiderschrank über den Drehtürenschrank und den Schwebetürenschrank bis zum begehbaren Kleiderschrank reichen.

Häufig zieht sich der Einrichtungsstil der restlichen Wohnung auch durchs Schlafzimmer. Dort enden die Gestaltungsmöglichkeiten längst nicht bei den Möbelstücken. Auch die Wände wollen stilvoll gestaltet werden, um in wohltuend warmer Atmosphäre angenehme Träume zu beflügeln und Entspannung zu finden.

Welche Maße oder Höhe soll die Liegefläche haben? Die Möbelprofis finden und planen mit ihren Kunden das passende Bett Möbelhaus und Schreinerei Müller

Für einen guten Schlaf im neuen Schlafzimmer: Passende Matratze finden

Auf die Bequemlichkeit kommt es an. Im Bett will man erholsame Stunden verbringen, um am Morgen entspannt in den Tag zu starten. Deshalb sollte die Wahl auf gemütliche Matratzen und auf hochwertige Lattenröste fallen. Das zehnköpfige Team im Familienbetrieb Möbelhaus und Schreinerei Müller informiert gerne über unterschiedliche Polsterbetten und unterstützt mit großem Sachverstand bei der Auswahl der idealen Kombination aus Lattenrost und Matratze.

Kunden auf der Suche nach der idealen Matratze dürfen gerne zur Probe liegen. So lässt sich zum Beispiel auch herausfinden, ob der Härtegrad einer Matratze den eigenen Ansprüchen ans bequeme Liegen gerecht wird. Mit dieser Erfahrung lässt sich eine Entscheidung viel leichter treffen.

Die Breite und Länge des Raums geben den Rahmen vor, in dem man sich mit dem passenden Bettdesign und weiteren Möbeln gemütlich das Schlafzimmer einrichtet Möbelhaus und Schreinerei Müller

Vom Bett bis zum Schrank: Moderne Schlafzimmer aus natürlichen Materialien

Aus natürlichen Materialien werden gerne auch die Möbel für Kinder- und Jugendzimmer gefertigt. Das Angebot an Möbeln reicht hier von Kinderbetten und klassischen Einzelbetten mit oder ohne Bettkasten über Nachtkommoden und Schränke bis hin zu Schreibtischen und Sofas.

Wie das gesamte Sortiment im Familienbetrieb Möbelhaus und Schreinerei Müller stammen alle Möbel von namhaften Herstellern oder aus der eigenen Produktion. Die Schreiner und Möbelberater unterstützen die Kunden dabei, sich zu Hause ansprechend einzurichten. Damit hat man in dem Traditionsbetrieb langjährige Erfahrung: Mit Möbeln und Schreinerarbeiten blickt man in dem 1848 gegründeten Unternehmen auf eine lange Geschichte zurück.

Kontakt, Öffnungszeiten, weitere Informationen und Anfahrt:

Möbelhaus und Schreinerei Müller e.K.

Speyerer Straße 52

67112 Mutterstadt

Telefon: 06234 4052

E-Mail: info@moebelhaus-schreinerei.de

Website: moebelhaus-schreinerei.de

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9 bis 12 Uhr und 14:30 - 18 Uhr.

Mittwoch 9 bis 12 Uhr.

Samstag 9 bis 12:30 Uhr.

Geänderte Öffnungszeiten von 15. Juli 2024 bis 18. August 2024:

Möbelhaus: Montag bis Samstag 9 bis 12 Uhr.

Schreinerei: Montag bis Freitag 7 bis 16 Uhr.

Anfahrt:

