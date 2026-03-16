Ambulante Pflege Speyer - der Pflegedienst "meinPflegeteam" Hochdörffer versorgt seine Patienten fürsorglich in deren Zuhause.

Wenn Menschen durch Krankheit, Unfall oder altersbedingte Einschränkungen Unterstützung benötigen, wird die Betreuung im eigenen Zuhause für viele zur wichtigsten Lösung. "meinPflegeteam" Hochdörffer in Speyer ermöglicht pflegebedürftigen Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. Dafür verbindet der Pflegedienst verschiedene Bausteine der häuslichen Pflege miteinander.

Pflegedienst hilft: Versorgung langfristig sichern

Am Anfang vieler Pflegesituationen steht eine umfassende Beratung, um die Versorgung langfristig zu sichern und sowohl Pflegebedürftige als auch ihre Angehörigen über bestehende Unterstützungsangebote zu informieren. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Aspekte der pflegerischen Organisation. Dazu zählen die Sicherstellung einer angemessenen pflegerischen Versorgung, die Unterstützung im Alltag und die Ermittlung und Organisation notwendiger Hilfsmittel. Die Beratung hilft Betroffenen, sich im oft komplexen System der Pflegeleistungen besser zurechtzufinden.

Der Pflegedienst unterstützt Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zusätzlich bei organisatorischen Fragen, etwa beim Beantragen von Leistungen bei Kranken- oder Pflegekassen.

Ambulante Pflege Speyer: Medizinische Versorgung im häuslichen Umfeld

Ein wichtiger Bestandteil der Pflege ist die sogenannte Behandlungspflege. Dabei handelt es sich um medizinische Maßnahmen, die von einem Arzt verordnet und von examinierten Pflegefachkräften durchgeführt werden. Ziel dieser Leistungen ist es, den Heilungsprozess zu unterstützen, Beschwerden zu lindern oder eine Verschlechterung des Gesundheitszustands zu verhindern. In manchen Fällen kann Behandlungspflege auch dazu beitragen, einen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden.

Zu den zentralen Maßnahmen der Behandlungspflege zählen medizinisch notwendige Tätigkeiten. Dazu gehören das Verabreichen von Medikamenten oder das Anlegen von Kompressionstrümpfen, was zum Beispiel bei Durchblutungsstörungen oder Venenerkrankungen erforderlich ist. Auch Verbandswechsel und die fachgerechte Wundversorgung sind Teil der Behandlungspflege. Ergänzend werden regelmäßig Vitalwerte kontrolliert, etwa durch Blutdruckmessungen sowie Blutzuckermessungen, um den Gesundheitszustand der Patienten zu überwachen und mögliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Der Pflegedienst ermöglicht pflegebedürftigen Menschen mit seiner Betreuung und Pflege ein möglichst selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. Foto: "meinPflegeteam" Hochdörffer

Ambulanter Pflegedienst organisiert den Haushalt

Wenn Pflegebedürftige nicht mehr in der Lage sind, alltägliche Aufgaben eigenständig zu bewältigen, setzt die sogenannte Grundpflege an. Sie umfasst die Unterstützung bei grundlegenden Verrichtungen des täglichen Lebens, etwa bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden oder beim Essen und Trinken. Ambulante Pflegekräfte entlasten so die Pflegebedürftigen im Alltag.

Neben medizinischer und pflegerischer Unterstützung spielt die Organisation des Haushalts eine wichtige Rolle. Zur hauswirtschaftlichen Unterstützung durch das Pflegeteam gehören regelmäßig im Haushalt anfallende Tätigkeiten. Dazu zählen Einkäufe, das Zubereiten von Mahlzeiten oder das Wechseln der Bettwäsche.

"meinPflegeteam" Hochdörffer: Spezialisiert auf Wundversorgung

Das Versorgen komplexer oder chronischer Wunden erfordert besondere fachliche Qualifikationen. Bei "meinPflegeteam" Hochdörffer arbeiten mehrere ausgebildete Wundexperten im Team, die auch schwierige Wunden qualifiziert behandeln.

Zusätzlich bietet "meinPflegeteam" Hochdörffer Schulungen für pflegende Angehörige an. Sie vermitteln praxisnahes Wissen und stärken Angehörige in ihrer wichtigen Rolle – und ergänzen damit das Spektrum der häuslichen Versorgung sinnvoll.

Darüber hinaus organisiert "meinPflegeteam" Hochdörffer einmal im Monat das „Abendessen der Generationen“ im Mehrgenerationenhaus Speyer. Die Veranstaltung findet immer am dritten Freitag im Monat ab 16 Uhr statt und lädt Seniorinnen und Senioren zu Begegnung, Austausch und gemeinsamer Zeit ein.

Fazit: Durch die Kombination aus Pflegeberatung, Behandlungspflege, Grundpflege und hauswirtschaftlicher Unterstützung entstehen Versorgungsmodelle, die sowohl Pflegebedürftige als auch Angehörige entlasten, die sich bei "meinPflegeteam" Hochdörffer gut aufgehoben fühlen können.

Haben Sie Fragen zur Pflege für sich oder Ihre Angehörigen? Hier gelangen Sie zu "meinPflegeteam" Hochdörffer.

Kontakt:

"meinPflegeteam" Hochdörffer

Tullastraße 8

67346 Speyer

Telefon: 06232 6959739

E-Mail: info@mein-pflegeteam.com

Homepage: mein-pflegeteam.com