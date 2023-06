Die meisten Paare verdienen unterschiedlich viel Geld. Muss derjenige mit dem höheren Gehalt mehr bezahlen? Die Antwort unserer Expertin: Es kommt darauf an.

Es geht immer um Kommunikation, sagt Beziehungscoach und Paarberaterin Stefanie Ludwig aus Arzheim bei Landau. Beim Thema unterschiedliche Gehälter empfiehlt sie Paaren in ihren Beratungen, sich drei Fragen zu stellen. Erstens: Ist es wirklich schlimm? Davon hänge ab, wie intensiv man die nächsten Fragen besprechen müsse.

Zweitens: Wie schaffen wir es, trotzdem gleichberechtigt zu sein? Bei dieser Frage gehe es darum, dass Geld nicht die Definition von Gleichberechtigung sein muss. Ludwig nennt ein Beispiel: „Man könnte sagen, ich bezahle den Sommerurlaub, dafür machst du die nächsten Wochen alle Einkäufe. Wenn ich dafür jemanden anstellen würde, wäre das sehr teuer.“ Im Grunde gehe es darum, zu zeigen, dass viele Tätigkeiten einen Wert haben. „Ich sage immer: Fast niemand könnte sich den eigenen Mann oder die eigene Frau leisten, wenn man sie für alles bezahlen muss“, sagt Ludwig und lacht. Klar, das klinge erst einmal merkwürdig. Aber wenn man jemanden dafür bezahlen würde, einkaufen zu gehen, die Kinder zu betreuen, Kisten reinzutragen oder Rasen zu mähen, dann wäre das sehr teuer.

Frage nach der Definition von Männlichkeit

Ein weiteres Beispiel: „Ich bezahle den Flug, aber dafür gehen wir zwei Mal zusammen tanzen – obwohl du das vielleicht nicht gerne machst.“ Ludwig sagt: „Ist das dann gekauft? Ja. Aber lieber Aufrechnen, als dass das Problem am Ende zwischen einem steht.“ Großzügigkeit – also bedingungslos mehr bezahlen – funktioniere nur so lange, wie man in der Beziehung glücklich ist. Bei Problemen führe es schnell dazu, dass jemand sagt, „Ich habe alle unsere Urlaube bezahlt – und so dankst du es mir?!“.

Die dritte Frage richtet sich meistens an heterosexuelle Paare, bei denen die unterschiedlichen Gehälter nicht zu den gesellschaftlichen Stereotypen passen. Mit anderen Worten: Sie verdient mehr als er. Eigentlich sollte das kein Problem sein, sagt Ludwig, doch man müsse die Realität sehen. Und in ihren Sitzungen komme dieses Thema häufig auf den Tisch. „Dann muss man sich fragen: Wie definiere ich Männlichkeit?“ Das sei in der Gesellschaft sehr lange über Gehalt und die Rolle als Versorger der Familie definiert worden. Ob es ein Problem für einen Mann sei, hänge damit zusammen, wie derjenige aufgewachsen ist, welche Rollenkonzepte er kennt, also ob die Eltern beispielsweise das klassische Rollenbild gelebt haben oder nicht. „Ich würde damit anfangen, zu fragen: Wofür braucht man einen Mann? Wofür braucht man eine Frau? Wenn man sich das fragt, gibt es eigentlich nur die Antwort: gar nicht. Deshalb sollte man das nicht über Geld definieren.“ Das führe letztlich wieder zur Frage zurück, wie man als Paar Gleichberechtigung definiert und was dafür wichtig ist.

Bio einkaufen oder nicht?

Und darüber müsse man sprechen, und das bevor es Probleme gebe und nicht danach. „Sonst führt das zu Vorwürfen“, sagt Ludwig. Wie man das Thema ansprechen kann? Am besten anhand von praktischen Beispielen. Abstrakt über Geld zu sprechen sei sehr schwierig. Wenn man beispielsweise zusammenziehen möchte, sollte man darüber sprechen, wie man den Haushalt organisieren möchte. Wer bezahlt welchen Teil der Lebensmittel? Wem ist was wichtig? „Wenn eine Person lieber Premium-Lebensmittel kaufen möchte, die andere lieber möglichst wenig ausgeben, dann muss man darüber reden.“

Das gelte im Übrigen auch, wenn beide etwa gleich viel verdienen. Denn jeder gehe mit Geld anders um. „Ich hatte schon Menschen hier sitzen, die sich sehr über die Frage gestritten haben, ob man Bio kaufen soll oder nicht.“ Auch hier sei wichtig, vorher, zuhause über diese Themen zu sprechen „und nicht erst am Joghurt-Regal“. Und das sei wirklich sehr wichtig. Denn: „Das Thema Finanzen und der Umgang mit Geld ist ein sehr häufiger Scheidungsgrund.“

Ludwig zählt einige praktische Tipps auf, wie Paare mit Geld umgehen können: Es könne zum Beispiel Töpfe geben für verschiedene Ausgaben (Urlaub, Lebensmittel, Miete, etc.), in die beide einbezahlen. Oder man könne ein Haushaltsbuch einführen. Aber nicht zur Kontrolle, sondern als Grundlage, um darüber zu sprechen, wem was wie wichtig ist. Ein Tipp aus ihrem eigenen Privatleben: „Mein Mann kocht überhaupt nicht gern. Ich schon. Und wir wechseln uns trotzdem ab. Wenn ich koche, koche ich am Herd, wenn er kocht, gehen wir essen oder holen uns etwas und er bezahlt.“

Mehr über die Expertin: Beziehungsberaterin Stefanie Ludwig: Über 300 ehrenamtliche Stunden im Jahr

