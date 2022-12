Ein surreales „Trapez-Objekttheater zwischen Höhenflug und Abgrund, Slapstick und Thriller“ eröffnet am 2. Februar in Mannheim das Figurentheater-Festival „Imaginale“. Den Auftakt bestreitet das Berliner Duo „Raum 305“ in der Alten Feuerwache.

„Raum 305“ kombiniert im Auftaktstück „Oder doch?“, das in der Alten Feuerwache auch Premiere hat, Zirkuskunst und Puppenspiel. Nach dem Erfolg ihres Stückes „Wir wollen nie nie nie“ zur letzten Imaginale zeigt „Raum 305“ mit Moritz Haase und Jarnoth damit nun Teil zwei der Trilogie über zwischenmenschliche Beziehungen. Im Wechselspiel scheinbar lebloser und menschlicher Körper „öffnen sich imaginäre Räume, Metaphern werden greifbar, Intimität und Spektakel verschwimmen“. In diesem Fiebertraum sind laut Ankündigung nicht nur die Puppen, die manipuliert werden.

Figurentheater im Grenzbereich der Genres

Die Imaginale widmet sich dem Figurentheater im Grenzbereich zu Tanz, Musiktheater, Performance und Digitalkunst, animiertem Spiel, das der Fantasie die Tore weit öffnet. Das Festival, eines der größten im Bereich Figuren- und Objekttheater in Deutschland, läuft gleichzeitig in Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Eppingen, Schorndorf und Ludwigsburg. Es legt seinen Akzent auf das Verhältnis menschlicher und künstlicher Körper. Von insgesamt 70 Aufführungen werden 24 in Mannheim in Räumen der Alten Feuerwache und des Jungen Nationaltheaters Kinder wie Erwachsene bezaubern. Seit 2008 läuft die „Imaginale“ in Städten Baden Württembergs. Ensembles und Solisten aus Deutschland, Frankreich, Norwegen, Spanien, Israel, Dänemark, Belgien, El Salvador, Großbritannien, Schweiz, Slowenien, Litauen, Niederlanden und Österreich sind diesmal beteiligt.

Vielfältiger Themenkreis

Ein Blick auf die ersten der vielen Aufführungen: Josephine Hock übernimmt am 3. Februar den Staffelstab mit ihrem Stück „NOR. Vom Kirchturm kann man die Zugspitze sehen“ (Junges NTM, 10 Uhr) über den Stand der Dinge in einem thüringischen Dorf 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.

Am gleichen Tag begibt sich um 16 Uhr in der Feuerwache das dänisch-britische Theater Refleksion zur Frage eines Kindes, wer denn eigentlich über die Nacht wacht, auf eine magische Reise durch die dunkle und schöne Finsternis (auch Sa 11/15 Uhr).

Am Samstagabend (20 Uhr) werden in einer Materialperformance von Laia RiCa aus San Salvador unter dem Titel „Kaffee mit Zucker?“ der Kolonialismus und sein Habitus in der Gegenwart zum Thema, während die Solo-Performance „Po Vandeniu / Unter Wasser“ (6.2., 18 Uhr) aus Litauen von Einsamkeit handelt. All das sei nur angerissen als Appetitanreger für das reiche Menü, das bis 12. Februar eng getaktet aufgetragen wird.

„Imaginale: Internationales Theaterfestival animierter Formen“ – 2.-12.2., Mannheim, Alte Feuerwache & Saal Junges NTM, Karten: reservix.de, nationaltheater.de; Info: imaginale.net (Filter: Mannheim)