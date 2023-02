Zeit und Raum sind allgegenwärtig, jedem als Begriffe geläufig – und doch nicht zu fassen. Alle Versuche, ihrer habhaft zu werden, haben mit Messungen und Maßeinheiten zu tun. Eine Ausstellung im Port25 in Mannheim fragt nun nach der Ästhetik des Maßes – und was uns Messung über das Wesen von Raum und Zeit verraten mag.

„Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, so weiß ich es; wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht“, schrieb schon Augustinus über die Zeit – was sich ebenso über den Raum aussagen ließe. Im rationalen Zugriff bleiben sie Anwendungsfälle von Uhr und Lineal, also von Messungen.

„Vermessungen“ bringt die Ausstellung in Mannheim in ihrem Titel auf den Punkt, womit sie sich auseinandersetzt. Sie gibt dem Titel damit gleich einen Doppelsinn mit: Ist es vielleicht vermessen, sich messend der Welt anzunähern? Philosophen wie Henri Bergson hatten dazu eine klare Einstellung: Die erlebte Zeit, der erlebte Raum sind wirklich, haben aber nichts zu tun mit metrischen Phänomenen, mit Uhren, Maßstäben, Linealen, Zahlen. Dennoch geht es nicht ohne ein Vokabular, um sich verständigen zu können über Abläufe und Entfernungen.

Eine Stunde: Mal ein Moment, mal unendlich lang

So wird alles vermessen und getaktet, zählbar gemacht und benannt. Weichen diese Systeme aber voneinander ab, wird die Verständigung schwierig. Man stellt fest, dass das Gefühl für die Maßeinheiten angelernt, jede Wahrnehmung subjektiv ist. Eine Stunde kann kurz sein, wenn zu viel zu tun ist, oder unendlich, wenn etwas sehnlichst erwartet wird.

In der Ausstellung werden laut Ankündigung regionale und internationale künstlerische Positionen präsentiert, die Zeit- und Maßeinheiten, Vermessung oder auch die Unmöglichkeit der Vermessung aufgreifen. Das kann geschehen durch systematische Kartierungen, humorvolle Untersuchungen von Zeit und Distanz oder auch im Versuch, Bewegungen, also zeitliche Verläufe, im Bild festzuhalten. Spuren, die unsere Wege hinterlassen, haben die Zeit gespeichert, in der sie durchmessen wurden, ein Spaziergang wird zur Zeichnung.

„Essayistische Betrachtung!

„Die Ausstellung ist so eine essayistische Betrachtung über Zeit und Dauer, Raum und Entfernung, über den Versuch die Welt zu erfassen“, so die Ankündigung von PORT25. Mit James Scott Brooks, Tomasz Dobiszewski, Mitsuko Hoshino, Tumi Magnússon, Nanne Meyer, Veronika Olma, Jan Schmidt, Claus Stolz, Ben Vautier sind Künstler aus sechs Nationen vertreten.

Info

»Vermessungen«; Port25 – Raum für Gegenwartskunst, Mannheim, Hafenstr. 25-27; bis 7.5., Mi-So 11-18 Uhr, www.port25-mannheim.de. Führungen: So 5.3., 15 Uhr (in russischer Sprache), Do 16.3., 18 Uhr (in deutscher Sprache); Do 20.4., 18 (in türkischer Sprache), So 7.5., 15 Uhr (in deutscher Sprache).