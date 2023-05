Mit dem Film „Das Lehrerzimmer“ gelingt dem preisgekrönten Regisseur Ilker Çatak ein eindringliches Werk über den Mikrokosmos Schule als Spiegel unserer Gesellschaft.

Carla Nowak (Leonie Benesch) tritt voller Engagement ihren ersten Job als Mathe- und Sportlehrerin in einem Gymnasium an. Ihr Idealismus fällt direkt auf im neuen Kollegium. Dann kommt es an der Schule zu einer Reihe von Diebstählen und die Schüler werden fragwürdigen Verhörmethoden unterzogen. Die stets um Gerechtigkeit bemühte junge Lehrerin findet es nicht richtig, dass nur die Schüler „befragt“ werden. Als dann auch noch einer ihrer Schüler verdächtigt wird, beschließt sie der Sache eigenständig auf den Grund zu gehen. Sie lässt im Lehrerzimmer heimlich die Kamera ihres Laptops mitlaufen – und ihr Portemonnaie in der Jacke. Als sie den Raum verlässt, entstehen brisante Bilder, die den Konflikt eskalieren lassen.

Zwischen empörten Eltern, rechthaberischen Kollegen und angriffslustigen Schülern versucht Carla zu vermitteln und gerät zwischen die Fronten ...

Leonie Benesch zieht, wie auch schon im Thriller „Der Schwarm“, durch ihr intensives Spiel von Anfang an in ihren Bann. Die Geschichte hinterfragt auf kritische Weise auch unsere aktuelle Debattenkultur. In weiteren starken Rollen sind auch Eva Löbau und Michael Klammer zu sehen.

Info

»Das Lehrerzimmer«, D 2023, 94 Minuten, von lker Çatak, mit Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, Anne-Kathrin Gummich, FSK: ab 12