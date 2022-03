Die mit Juwelen, Sex und Witz pikant gewürzte Romanze „Bridgerton“ wurde binnen vier Wochen nach dem Start rund 82 Millionen Mal abgerufen. Die achtteilige zweite Staffel dürfte die Fans in aller Welt ebenfalls kaum enttäuschen.

Liebe, Intrigen und viel nackte Haut in Schlössern und Palastgärten: Die opulente und frivole Kostümserie „Bridgerton“ über das Hauen und Stechen auf dem Londoner Heiratsmarkt des frühen 19. Jahrhunderts ist für den Streamingdienst Netflix eines der stärksten Zugpferde. Jetzt startet Staffel zwei nach dem gleichen Rezept. Allerdings hat sich ein wichtiger Aspekt geändert: Der männliche Star der ersten Staffel, der umwerfend attraktive Duke Simon (gespielt vom schwarzen Schauspieler Regé-Jean Page), taucht nicht mehr auf.

In der ersten Staffel stand die Romanze zwischen ihm und der ältesten Bridgerton-Tochter Daphne (Phoebe Dynevor) in der Ballsaison 1813 im Mittelpunkt. Die zweite Staffel dreht sich nun um die Suche von Daphnes ältestem Bruder Anthony (Jonathan Bailey) nach einer Braut. Der Plan von Serienproduzentin Shonda Rhimes sieht vor, dass es am Ende acht Staffeln der Serie gibt, die sich jeweils um die Partnersuche eines der acht Bridgerton-Sprösslinge drehen.

Außerdem ist ein Spin-Off über die Vorgeschichte von Königin Charlotte geplant: Geboren als Herzogin zu Mecklenburg-Strelitz, war sie nach ihrer Heirat mit König George III. fast 60 Jahre lang Königin von England und ist eine interessante historische Figur.

„Farbenblinde“ Besetzung

Beim Start von „Bridgerton“ Ende 2020 hatte aber vor allem die Entscheidung der Macher für Furore gesorgt, die Queen von der schwarzen Schauspielerin Golda Rosheuvel verkörpern zu lassen. Dem Prinzip der „farbenblinden“ Besetzung bleibt die Serie auch in den acht neuen Folgen treu: Mehrere Figuren, die in der Romanvorlage von Julia Quinn weiß sind, werden in der Serie von People of Color gespielt.

Bei der ersten Staffel hätte dennoch kaum ein Kritiker „Bridgerton“ viel Tiefgang bescheinigt: Das Ganze glich eher einer erotisch aufgeladenen Seifenoper in alten Zeiten. In den neuen Folgen rückt aber das Thema weibliche Emanzipation starker in den Fokus – durchexerziert wird es unter anderem am Fall des schönen Viscounts Anthony: Er sucht zunächst eine Mustergattin mit „gebärfreudigem Becken“, wie er es schnöselig-toxisch nennt, und will die süße junge Edwina Sharma (Charithra Chandran) ehelichen, die gerade aus Indien nach London gekommen ist und eine gute Partie wäre.

Liebe wider Willen

Doch wider Willen verliebt er sich in ihre selbstbewusste ältere Schwester Kate (Simone Ashley), die ihm in witzigen Wortgefechten die Stirn bietet – mit den beiden Frauen und ihrer Mutter rückt nun also eine Familie mit asiatischem Hintergrund ins Zentrum.

Optisch ist das Ganze wieder ein Traum in Pastell: Insgesamt bietet „Bridgerton“ erneut jene kesse Mixtur, die aus der Adaption einer eher kitschigen Romanreihe ein weltweites Phänomen gemacht hat. Viele vertraute Gesichter tauchen wieder auf, darunter die gefürchtete Klatschautorin „Lady Whistledown“ – und auch die pummelige Hummel, das Leitmotiv der Serie, schwirrt wieder beziehungsreich von Blüte zu Blüte. Um historische Korrektheit kümmern sich die Macher übrigens ganz bewusst nur bedingt, sie sorgen für lustvolle Brüche und moderne Elemente, etwa wenn auf einem aristokratischen Ball des Jahres 1814 eine Orchesterfassung von Madonnas Popsong „Material Girl“ von 1999 gespielt wird.

Zweite Staffel der Erfolgsserie „Bridgerton“: acht neue Folgen ab Fr 25.3. auf Netflix