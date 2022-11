Ein markanter Ton und ansteckende Begeisterung für die Musik werden ihr nachgesagt: Jennifer Stumm, international gefragte Bratschistin aus Atlanta/USA und leidenschaftliche Kammermusikerin. Mit der Villa Musica gastiert sie auch in der Pfalz.

In einem erlesenen Programm wird sie Ende November in der Region, gemeinsam mit hochbegabten Streicherinnen der Villa Musica, meisterlich den Bogen über die Viola gleiten lassen.

Reizvolle Gegenüberstellungen

Ihr Programm hat es in sich, es geizt nicht mit Schönheit und bringt überaus reizvolle Gegenüberstellungen mit sich. So etwa die von Felix Mendelssohn und seiner älteren Schwester Fanny. Mit der Romantikerin und dem einzigen Streichquartett, das sie geschrieben hat, beginnt diese Klangreise. Gänzlich auf Augenhöhe mit ihrem Bruder sahen und sehen nicht wenige die Komponistin. Der Reichtum dieses Quartetts unterstreicht das mit Nachdruck, ideenreich, witzig, eigenständig, klangschön – vor allem das flirrende wie feurige Allegretto klingt nach. Ihr Bruder ist im Programm seinerseits mit einer zauberhaften Komposition vertreten, dem lebhaften, von Zuversicht und Kraft durchdrungenen 2. Streichquintett B-Dur.

Fein verwobene Harmonien

Ein Name, der zumeist in andere Kontexte verweist, gibt dazu die überaus stimmige Abrundung: Arnold Schönberg, hier noch ganz in seiner tonalen Phase, die Spätromantik an ihre Grenzen führend. Für sein frühes Streichsextett „Verklärte Nacht“ (1899) zum gleichnamigen Gedicht Richard Dehmels über ein Liebespaar, auf einem Nachtspaziergang in ernstem Gespräch, könnte der Begriff „Tondichtung“ erfunden worden sein. Betörender Schönheit hat Schönberg hier Gestalt gegeben, fein verwobene Harmonien, die das Melodiemoment aufgehen lassen im Atmosphärenzauber wogender Klangmetamorphosen. Das Gehen, die Dunkelheit, das Sterngefunkel, die Bangigkeit, die Gefühle der Liebenden, all das wird zu tönender Poesie. Keine geringen Herausforderungen also für Jennifer Stumm und ihre Mitstreiter.

Fr 25.11., 19.30 Uhr, Zweibrücken, Alexanderskirche, Karten: 06332 871471, ticket-regional.de; Sa 26.11., 19 Uhr, Kirchheimbolanden, Stadthalle an der Orangerie, Karten:, 06352 7504777; So 27.11., 17 Uhr, Meisenheim am Glan, Haus der Begegnung, Karten: 06753 2207