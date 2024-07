Mehr als 100.000 Besucher erwartet Zweibrücken zum Stadtfest, das am Freitag, 26. Juni, eröffnet wird. Stargast ist Sänger Oli P. , der am Sonntag zum Abschluss kommt. Familien horchen aber wohl eher beim Namen Volker Rosin auf.

Neu auf dem Stadtfest in Zweibrücken 2024 (26. bis 28. Juli) ist eine „Techno Stage“ mit DJ-Musik, die den Schlossplatz in einen Open-Air-Dancefloor verwandeln will.

Die Stadt nennt in ihrer Ankündigung noch weitere Zahlen: Bis Sonntag erschallen den Angaben zufolge 200 Stunden Musik, aufgebaut werden acht Bühnen sowie mehr als 150 Stände, deren Personal beständig gegen den Hunger und Durst der Gäste anarbeitet.

Doch zurück zur Musik: Oli P. ist der Künstlername von Oliver Petszokat, der musikalisch Ende der 1990er Jahre mit dem Grönemeyer-Cover „Flugzeuge im Bauch“ und seinem Song „I Wish“ Erfolg hatte und als Schauspieler Fans durch die Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ für sich gewann.

Der Titel eines neuen Liedes des 45-Jährigen verspricht „Alles wird leichter“ – und wer hört das in diesen Zeiten nicht gern? In Zweibrücken singt Oli P. am Sonntag, 28. Juli, ab 22.15 Uhr, auf der Bühne auf dem Alexanderplatz.

Queen-Tribute und Hommage an Udo Jürgens

Musikfreunde werden auf dem Zweibrücker „Fest der Feste“ (Zitat Stadtverwaltung) auch deshalb gut bedient, weil das Programm so vielfältig ist. Nur wenige Appetithappen: Da sind etwa die Queen Kings mit ihrer Queen-Tribute-Show (Fr 21.45 Uhr, Alexanderplatz) und From da Soul (Fr 20 Uhr, Hallplatz; Funk-, Soul-, Pop-Covers). Nicht weit davon sorgt am Freitag die Band Krachleder für Partystimmung (Fr 19.30 Uhr, Herzogplatz).

Auf dem Herzogplatz wird das Stadtfest am Sonntag, 28. Juli, mit einer Hommage an den Schlagerstar Udo Jürgens ausklingen: Um 19 Uhr heißt es dort „Merci Chérie – Merci Udo“.

Wenn es ums Musikprogramm geht, darf die Bühne in der Vertiefung hinter der Alexanderskirche mit DJ-Musik („House & Black live in the mix“) nicht vergessen werden. Die Rockbühne steht vor der Alten Feuerwache, die Irish-Folk-Bühne neben der Heilig-Kreuz-Kirche. In der Poststraße erklingt viel Acoustic. Wie üblich wird das Stadtfest am Freitag, 26. Juli, 18 Uhr, mit dem Quizspiel „Was ist im Koffer?“ auf der Bühne am Alexanderplatz eröffnet.

Kinderprogramm auf dem Stadtfest Zweibrücken

Wer mit Kindern unterwegs ist, kommt an der kleinen Stadtfest-Kirmes kaum vorbei (Goetheplatz). Und am Sonntagnachmittag läuft auf dem Alexanderplatz ein Kinderprogramm mit Luftballonclown und Kinderschminken (ab 15 Uhr) sowie Tanz (Elmiras Orient, 16 Uhr), bevor Volker Rosin mit seiner „Tierischen Kinderdisco“ kommt (17 Uhr). Der bekannte Liedermacher, inzwischen 68 Jahre alt und Großvater, meldet seit vielen Jahren Verkaufszahlen, von denen andere nur träumen können – Angaben auf Rosins Website zufolge sind es mehr als sechs Millionen verkaufte Tonträger.

Stadtfest Zweibrücken 2024, 26.-28.7., Innenstadt, offizielle Eröffnung: Freitag, 18 Uhr, Hauptbühne am Alexanderplatz. Öffnungszeiten: Fr 15-2 Uhr, Sa 10-2 Uhr, So 11-1 Uhr;

Musik: Fr/Sa bis 24 Uhr, So bis 23 Uhr. Angekündigt sind Sondertarife in den städtischen Parkhäusern. Info: www.stadtfest.zweibruecken.de