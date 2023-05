Das Theater Alte Werkstatt aus Frankenthal hat mit dem Winzerhof Claus in Großkarlbach seine Sommer-Freilichtbühne gefunden. Von Mitte Juni bis Mitte September unterhalten auch viele Gäste das Publikum.

Aus Frankenthal stammen nicht nur die Kindertheater-Aufführungen an den Wochenenden, sondern auch zwei Premieren für das erwachsene Publikum.

Komödie auf Pfälzisch

Die Mundartkomödie „De Voggel kann’s net losse“ (erstmals am Fr 23.6., 19.30 Uhr) handelt von einem singenden Pfarrer aus der Pfalz. Bei dieser Inszenierung wirkt der TAW-Chor mit.

Männer-Probleme können lustig sein: Das Musical »Jungs« ist eine Produktion des Rhein-Neckar-Theaters. | | Foto: Markus Beisel

Premiere für „Neurosenkavalier“

In der Komödie „Der Neurosenkavalier“ flüchtet ein schlitzohriger Dieb vor der Polizei in eine Praxis, in der er prompt für einen Psychiater gehalten wird und sich gleich einer Patientin gegenübersieht (Premiere: Fr 8.9., 19.30 Uhr). Humorvoll verweise die Geschichte auf die „Heilkraft der Mitmenschlichkeit“, verkündet das Programm. Sich dieses im Gesamten anzusehen, lohnt sich.

Travestie mit Céline Bouvier

Das TAW verweist auf „alte Bekannte“ wie Tim Poschmann, Schöne Mannheims, Kättl Feierdaach und die Dubbeglasbrieder, aber auch auf „Neuentdeckungen“ wie die Travestie-Künstlerin Céline Bouvier, die im August unter dem Motto „Voll verglitzert“ ihre Lieblingslieder präsentiert (Sa 5.8., 19.30 Uhr).

„Jungs“: Comedy im Musical

Lustig wird es mit dem Rhein-Neckar-Theater. In seiner Inszenierung von „Jungs“ zeigen sich laut Ankündigung Musical und Comedy vereint (So 9.7., 19.30 Uhr): Die drei letzten Kandidaten der Fernsehshow „Prinzessin sucht“, die auf der verzweifelten Suche nach ihrem Herzblatt sind, verbringen die Werbepausen der Livesendung gemeinsam in einer Studiogarderobe. Dies erweist sich jedoch nicht als die beste Idee der Fernsehmacher.

Das Boulevardtheater Deidesheim, das „Theader Freinsheim“ und das Zimmertheater Speyer haben sich ebenfalls angekündigt.

„Dick im Geschäft“

Viel gesungen wird in Großkarlbach zudem: Los geht es mit Sillis’ Akustik-Rock’n’Pop (Sa 17.6., 19.30 Uhr) und dem gemütlichen Pfälzer Musiker Yo Allerdann (So 18.6., 19.30 Uhr). Und auch dieses Schmankerl wird auf der Bühne serviert: Musicaldarsteller André Haedicke singt in seinem Soloprogramm von seiner Liebe zu Torten und spielt mit den Stereotypen von der „Idealfigur“ – es ist eine Liebeserklärung an seinen Körper und ein unterhaltsamer Aufruf zu Toleranz („Dick im Geschäft“, Sa 26.8., 19.30 Uhr).

Info

Theater-Open-Air des Theaters Alte Werkstatt (TAW) in Großkarlbach, 17.6.-17.9., Winzerhof Claus, Laumersheimer Straße 4 (Parken: Am Storchenpfad), Karten/Info: Theaterkasse, Telefon 06233 354826, www.tawfrankenthal.de