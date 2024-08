Auch wenn die Bahn nicht immer für gute Schlagzeilen sorgt, sind Sonderfahrten dennoch sehr beliebt – und in aller Regel auch pünktlich. Zwei außergewöhnliche Bahn-Erlebnisse, eins davon für Nostalgie-Fans.

Mit dem Intercity der 1980er Jahre zum Bodensee

Wenn der Intercity des DB-Museums Koblenz-Lützel am Samstag, 29. August, für einen Tagesausflug nach Lindau im Bodensee fährt, ist der Zustieg in Mannheim und Heidelberg möglich. Zuglok ist die imposante Schnellfahr-Elektrolok der Baureihe 103, die bis zu 200 km/h schnell ist. Der Wagenpark in der authentischen Farbgebung der 1980er Jahre besteht aus Wagen der 1. und 2. Klasse und einem Barwagen. Von Koblenz über Mainz (6.23 Uhr) und Worms (6.58 Uhr) kommend erreicht der Sonderzug Mannheim gegen 7.15 Uhr, am Heidelberger Hauptbahnhof ist um 7.28 Uhr Abfahrt. Über Bruchsal (8.05 Uhr) geht’s weiter Richtung Süden. Zwischen Stuttgart und Ulm wird die berühmte „Geislinger Steige“ befahren, die seit 1850 den „Aufstieg“ auf die Schwäbische Alb ermöglicht. Ausstieg ist in Lindau oder Friedrichshafen möglich, wo ein fünf- bis sechsstündiger Aufenthalt geplant ist. Die Rückankunft in Heidelberg ist gegen 22 Uhr vorgesehen, in Mannheim gegen 22.15 Uhr. Weitere Infos und Fahrkartenbestellungen: 02041 3484668, www.nostalgiezugreisen.de, wo sich auch noch weitere Sonderfahrten mit Halt in der Region finden.

25 Jahre Streckenreaktivierung: Sonderfahrt der Donnersbergbahn

Die Donnersbergbahn kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken: Am 29. Mai 1999 rollte der erste regionale Personenzug nach 48 Jahren wieder über die Strecke zwischen Kirchheimbolanden und Alzey. Anlässlich dieses Silberjubiläums der Streckenreaktivierung laden der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Süd (ZÖPNV) und die Vlexx GmbH am Sonntag, 29. September, mit einem Gewinnspiel zu einer Sonderfahrt zum Weinfest in Boppard am Rhein ein. Start: 10 Uhr, Rückfahrt ab Boppard: 16.33 Uhr.

Die Reise führt durch Felder und Wiesen und durchs Hügelland entlang von mittelalterlichen Burgen. Auch am Rhein entlang geht es ein Stück. Zustiegsmöglichkeiten sind in Kirchheimbolanden, Freimersheim, Wahlheim, Alzey West und Alzey. Auf der Hinfahrt gewährt zudem ein regionaler Touristenführer interessante Einblicke und Informationen zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Die geplante Sonderfahrt sei auch als Dankeschön an die Reisenden der Umgebung gedacht, heißt es in der Pressemeldung: „Denn dank ihres regen Zuspruchs und ihrer aktiven Nutzung der Strecke, ist die Reaktivierung zu einem Erfolgskonzept geworden.“ Bis 31. August ist die Teilnahme an dem Gewinnspiel möglich: www.vlexx-und-los.de/25-jahre