Die Termine seiner Konzerte stehen kaum fest, da geht auch schon der Run auf die Karten los. So sind denn auch für nächstes Jahr schon die meisten Shows nahezu ausverkauft. Nächsten Herbst kommt Andreas Gabalier auch nach Mannheim.

Streamings im Milliardenbereich, Gold- und Platin-Awards, Hallen- und ausverkaufte Stadiontouren, große Shows – Andreas Gabalier gehört zu den erfolgreichsten Musikern und Entertainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er ist eine wahre Naturgewalt in Lederhosen und ein gefeierter Musiker, der sich freut, wieder auf Tour gehen zu können und seinen Fans endlich wieder nah zu sein. Auch er habe unter den zurückliegenden Jahren der Pandemie gelitten, obwohl er die Zeit kreativ genutzt und auch sein jüngstes Album „Ein neuer Anfang“ produziert habe, erzählt er im Gespräch.

Großes Kino: authentische Show

Jetzt können die Dirndls wieder aufgebügelt und die Lederhosen geschnürt werden: Es wird gesungen, getanzt, gefeiert und bisweilen auch still gelauscht, denn das kann der Musiker aus der Steiermark: seine Fans begeistern und mitreißen. Authentizität, tolle Bühnenbilder und eine internationale Showinszenierung gehören zu den Qualitäten des Entertainers, der die letzten Monate für die Aufnahme seines neuen Albums in Nashville in den Staaten verbrachte hatte.

Konzerte nahezu ausverkauft

Das neue Album bestehe für ihn aus drei Teilen: Zunächst lasse er die Corona-Jahre Revue passieren, im zweiten Teil widme er sich seinen Wurzeln, etwa mit dem Lied „Südtirol“ und im dritten schließlich der neuen Lebensfreude, für die er mit seiner Musik ja von Anfang an steht. Das Live-Jahr 2023 lässt sich auch schon prima an. Ein Highlight jagt das nächste. Wer den „Volks-Rock’n’Roller“ in Lederhosen erleben möchte, muss sich beeilen, denn für die Arena-Shows im Frühjahr gibt es nur noch wenige Tickets, die Open-Air-Termine sind auch fast ausverkauft. Nach Mannheim kommt er im Herbst für ein Zusatzkonzert.

Andreas Gabalier: „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“ – Sa 29.4. Frankfurt, Festhalle, Do 18.5. Stuttgart, Hans-Martin-Schleyer-Halle; Fr 27.10. Mannheim, SAP-Arena, Tickets: eventim.de