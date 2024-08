Mit seinem lakonischen Witz und seiner unnachahmlichen Erzählweise hat Hoffmann seit Jahrzehnten die Herzen des Publikums erobert. Jetzt kommt er mit seinem Bühnenprogramm „Mal ehrlich“ auch in die Region.

„Ja, hallo erstmal ...“

„Ja, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten ...“, so steigt Kabarettist Rüdiger Hoffmann meist in seine Shows ein. Was folgt, ist eine Mischung aus entspanntem Humor, scharfsinnigen Beobachtungen und musikalischen Einlagen. Mit seinem lakonischen Witz und seiner unnachahmlichen Erzählweise hat Hoffmann seit Jahrzehnten die Herzen des Publikums erobert.

Lachmuskelkater garantiert

Bekannt durch seine pointierten Alltagsbeobachtungen und seine Fähigkeit, selbst die banalsten Situationen zum Brüllen komisch darzustellen, verspricht Hoffmann auch für seine Auftritte in der Region fetten Lachmuskelkater. In seinem Bühnenprogramm „Mal ehrlich“ nimmt er das Publikum mit auf eine wundersame Reise durch das wahre Leben und legt den Finger wieder tief in die Wunden. Vom qualvollen Schulkonzert des Sohns über Extremurlaub beim andalusischen Biobauern, der Modeberatung mit der Ehefrau bis hin zur Apokalypse beim Familienfest – für Hoffmann ist kein Fettnapf groß genug. Power-Rentner Frankie mit seinem Quallen-Tattoo, Internet-Casanova mit der Fistelstimme und Erbtante Hedwig kommen ebenfalls zu Wort. Dazu seine lustigen Lieder, persönlich performt am Keyboard.

Rüdiger Hoffmann: »Mal ehrlich« – Do 15.8. Alzey, Schlosshof; Sa 21.9. Bad Bergzabern, Haus des Gastes; Do 14.11. Illingen, Illipse; Sa 30.11. Idar-Oberstein, Stadttheater; Do 20.2.25 Kaiserslautern Kammgarn; Fr 28.3.25, Flörsheim, Stadthalle; Tickets: www.reservix.de