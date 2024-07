Adelmo Fornaciari – Adelmo wer? Unter seinem bürgerlichen Namen kennen den wohl größten internationalen Rockstar Italiens vermutlich die wenigsten. Dahinter verbirgt sich Zucchero, der seinen Spitznamen aus Kindertagen zur Marke gemacht hat.

Er schickte sich nämlich schon in den 1980ern an, als Zucchero Musikgeschichte zu schreiben. „Blue’s“ (1987) war die meistverkaufte Rockplatte Italiens – und Bestseller lieferte er seither regelmäßig.

Auch sonst ist der Komponist von Hits wie „Senza una donna“, der viele seiner Alben in italienischer und englischer Sprache produziert hat, gefeiert und beliebt. Von Eric Clapton über Sting bis hin zu Michael Jackson, Tom Jones und den Rolling Stones reicht die Liste der Musikgrößen, mit denen Zucchero bereits zusammengearbeitet hat. Als erster Rockmusiker überhaupt ist er vor dem Moskauer Kreml aufgetreten, 1995 überreichte er U2 den europäischen MTV Music Award, 1996 trat er in Rom vor 400.000 Fans auf, und er spielte mit Little Richard beim Montreux Jazz Festival ... Der softe Singer-Songwriter mit der rauen Stimme, der seine Kunst gerne in den Dienst wohltätiger Initiativen stellt, wurde zudem mit Auszeichnungen geradezu überschüttet.

Zuccheros Lieblingslieder auf CD

Auf seinem jüngsten Album „Discover“ (2021) widmet Zucchero sich seinen Lieblingsliedern aus der Feder anderer Künstler. Und so dürfte sich auch beim Konzert der ein oder andere Coversong einschleichen. Beim Auftritt in der Landeshauptstadt hat der 1955 geborene Musiker mit der Zitadelle eine seiner erfolgreichen Laufbahn würdige Kulisse: 1660 erbaut, thront das Festungswerk auf dem Jakobsberg hoch über den Dächern der Mainzer Altstadt. Die Zitadelle zählt zu den größten und bedeutendsten Großfestungsanlagen in Rheinland-Pfalz.

Zucchero: „Overdose D’Amore“ – Mi 24.7., 19 Uhr, Mainz, Zitadelle, Karten: reservix.de