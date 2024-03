Das „Alte Land“ ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas. Backsteinhäuser mit weißem Fachwerk, zehn markante Kirchen und über 15 Millionen Obstbäume kennzeichnen die Region.

Man merkt sofort, dass man in das „Alte Land“ hineingefahren ist: Stattliche Bauernhäuser mit Reetdächern, Buntmauerwerk und weiß gestrichenen Balken prägen die Orte hinterm Elbdeich. Dazwischen breiten sich Plantagen mit Apfel-, Kirsch-, Birnen-, Pflaumen- und Zwetschgenbäumen aus. An die 600 Obstbauern gibt es in der Region. Überwiegend sind sie im Vollerwerb tätig. Bewirtschaften mindestens 20 Hektar. Sonst lohnt es nicht. Und selbst dann müssen sie sich einiges einfallen lassen, um in weniger guten Jahren über die Runden zu kommen. Viele vermarkten ihre Höfe deshalb auch touristisch. Bieten alte Sorten, Führungen, Picknick, Baumpatenschaften oder Kochevents an. Betreiben nebenbei Ferienwohnungen, einen Hofladen oder ein -café.

Von Apfelbäumen geprägt

Jork ist das Zentrum des 30 Kilometer langen Landstrichs zwischen Hamburg-Finkenwerder und Stade in Niedersachsen. Hier beackert Familie Lühs in fünfter Generation über 40 Hektar. Auf einem Großteil der Flächen stehen Apfelbäume. „Vor zehn Jahren fiel die Entscheidung, den Betrieb auf Demeter, also bio-dynamischen Anbau, umzustellen“, erzählt Rolf Lühs, der wie sein Vater eine Ausbildung zum Obstbaumeister absolviert hat: „Wir dürfen keinen künstlichen Stickstoffdünger und keine chemischen Pflanzenschutzmittel einsetzen. Kupfer, Kalk und Schwefelpräparate helfen gegen Schnecken und Pilzbefall, Lockstoffe gegen den Apfelwickler, also den Wurm im Apfel.“

Das Logo des Obsthofes ist der Herzapfel. Schon vor Jahrzehnten entdeckte Familie Lühs eine Marktnische: „Wir begannen Motiväpfel zu produzieren. Inzwischen mit modernster Lasertechnik. Damit bleichen wir Farbpigmente aus der Schale des Apfels, sodass Herz-, Smiley-, Tannenbaum-, Sternschnuppen- und weitere Motive, Schriftzüge oder Firmenlogos entstehen“, erklärt Rolf Lühs: „Über 600.000 gelaserte Äpfel finden pro Jahr ihre Abnehmer. Selbst Heiratsanträge in Apfelform gehen immer mal wieder über den Ladentisch.“

Einst nur Schlick und Schilf

„Woher stammt der Name „Altes Land“?“ Diese Frage bekommt Dieter Schilling oft gestellt. In Altländer Tracht steht er auf der Hogendiekbrücke, die das Flüsschen Lühe in Steinkirchen überquert. Sie erinnert an Holland. „Das ist gar nicht so verkehrt“, sagt der Gästeführer: „Anfang des 12. Jahrhunderts schloss der Erzbischof von Bremen mit dem holländischen Priester Heinrich einen Vertrag über die Besiedelung der Marschen.“ Das Land war nur Schlick und Schilf. In mehreren Generationen machten es die holländischen Siedler bewohnbar.

„Schließlich gab es das ,Alte Land’, das schon urbar gemacht war, und das ,Neue Land’, das noch kultiviert werden musste. Irgendwann konnte die gesamte Gegend bewirtschaftet werden. Das ,Neue Land’ gab es somit nicht mehr. Der Name ,Altes Land’ blieb übrig“, erläutert Dieter Schilling. Vor der Kirche St. Martini et Nicolai in Steinkirchen sitzt Priester „Heinrich“ in Form eines zwei Meter hohen Bronzedenkmals. In der Hand hält er die Urkunde, die die Besiedlung durch die Holländer beweist.

Idylle: Steinkirchen an der Lühe. | Foto: Dagmar Krappe

Altländer Bauernhäuser sind Zeugnisse des Handwerks der Barockzeit im 17. und 18. Jahrhundert. Zahlreiche Gebäude haben verzierte Giebel mit plattdeutschen Segenssprüchen. Einige sind mit kunstvoll geschnitzten Brauttüren versehen. Sie hatten früher keine Außenklinke, denn man nutzte sie nur, wenn die Braut ins Haus einzog und wenn sie im Sarg wieder hinausgetragen wurde. Auf die Höfe gelangten Besucher durch hohe, weiße Prunkpforten. Etwa 20 dieser Tore gibt es noch.

Eine weitere Besonderheit sind die zehn markanten Backstein- und Fachwerkkirchen. Der berühmteste Barockorgelbauer Norddeutschlands war Arp Schnitger. Geboren 1648 in der Wesermarsch. Sein Vater war Tischler. Bei einem Verwandten lernte der Sohn zusätzlich den Orgelbau. Von Stade zog er weiter nach Hamburg. Nachdem er die Hoferbin Gertrud Otte aus Neuenfelde geheiratet hatte, richtete er auch dort eine Werkstatt ein. Das Gebäude mit dem tief heruntergezogenen Reetdach steht noch.

Arp-Schnitger-Kirchenorgeln

„Über 100 Orgeln entstanden neu, andere überarbeitete oder reparierte er. Sein Schwerpunkt lag zwischen Bremen und Hamburg“, informiert Kirchenmusiker Hilger Kespohl in der Neuenfelder St. Pankratius-Kirche: „Über 30 Exemplare sind so erhalten, dass man sie als Arp-Schnitger-Orgel bezeichnen kann.“ Im „Alten Land“ findet man sie in Hollern, Steinkirchen und Neuenfelde. In Estebrügge ist nur das Gehäuse, in Jork sind Gehäuse und Prospektpfeifen vorhanden. „Für St. Pankratius schuf der Meister 1688 eine zweimanualige Orgel mit 34 Registern und über 2000 Pfeifen. Seit der Restaurierung vor einigen Jahren ist diese Orgel wieder optimal auf die Akustik des Kirchenbaus abgestimmt“, erzählt Hilger Kespohl und gibt eine klangliche Kostprobe.

In Steinkirchen: Priester Heinrich vor St. Martini et Nicolai. | Foto: Dagmar Krappe

Als Arp Schnitger 1719 starb, wurde er neben seiner ersten Frau und einer früh verstorbenen Tochter in der Familiengruft in diesem Gotteshaus beigesetzt. Eine moderne Bodenplatte weist darauf hin. Rechts neben dem Kanzelaltar ist der Kirchenstuhl zu sehen, den er für seine Familie schreinerte. Erkennbar an den Hausmarken: Der Arm Gottes, der aus dem Himmel einen Zirkel herabreicht, das Handwerkszeichen der Orgelbauer. Ähren und ein blühender Baum stehen für den Acker- und Obstbau.

Neuenfelde: Arp-Schnitger-Orgel in St. Pankratius. | Foto: Dagmar Krappe

