Manege frei für das Walldorfer Zeltspektakel und einen bunten Mix an Kabarett, Comedy und Musik in und ums Zirkuszelt auf der Waldlichtung bei der Grillhütte beim Tierpark. Unter anderem sind Nessi Tausendschön und das Ensemble LaLeLu dabei.

Zum Auftakt gastiert Lars Reichow mit seinem neuen Programm „Ich“ am Mo 29.8. – und wegen der großen Nachfrage zusätzlich am Di 30.8. – darin wird der musikalische Humanist einen kabarettistischen Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen bieten.

Von Liedermacher bis Folk

Ansonsten ist jeder Tag vollgepackt mit Kleinkunst und Musik – hier eine Auswahl: Liedermacherin Laura Braun, im Januar mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet, singt ihre gefühlvollen Lieder am Klavier (Fr 2.9.). In „Ein bisschen Lars muss sein“ swingt und singt Lars Redlich, springt von der Arie in den Hip-Hop, mimt den Rocker oder die Diva und interpretiert „Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ auf seine ganz eigene Art (Sa 3.9.). Die fränkische Folkband Gankino Circus nimmt in „Bei den Finnen“ das Publikum mit auf einen außergewöhnlichen Roadtrip quer durch die finnische Einöde, unterlegt mit mystischen Melodien und magischen Klängen (So 4.9.). Zauberei, Comedy, Slapstick geben Topas & Helge Thun zum Besten (Mo 5.9.) und Frank Fischer erzählt in „Meschugge“ über seine Reisen durch die Republik (Di 6.9.), bevor die vielfach ausgezeichnete Nessi Tausendschön das Publikum mit ihrem skurril-politischen musikalischen Programm „30 Jahre Zenit“ in ihren Bann zieht (Mi 7.9.). Und schließlich auch die Hamburger Kombo LaLeLu mit ihrer launigen A-cappella-Comedy (Do 8.9.).

Late Night am Lagerfeuer

Bei der „Late Night am Lagerfeuer“ unterhält werktäglich die Louis Trinker Band mit Rock-Coversongs. Sie beginnt eine halbe Stunde früher als in den vergangenen Jahren um 21.30 Uhr. Am Sa 3.9. spielen die Suburban Divas Easy Listening Jazz zum stimmungsvollen Ausklang des Tages am Lagerfeuer. Am Sa 10.9. beschließen SubsBench das Zeltspektakel mit Punkrock, Alternative Rock und Classic Rock.

Immer ab 17 Uhr verwöhnt David Sainz-Rueda in seinem „Sabroso Waldrestaurant auf Zeit“ die Gäste mit kühlen Getränken und kulinarischen Kreationen aus der spanischen Streetfoodküche passend zum Start in die spätsommerliche Kleinkunst.

„Walldorfer Zeltspektakel“ – 29.8. bis 10.9., Zirkuszelt auf dem Gelände an der Grillhütte beim Tierpark, Einlass 17 Uhr, Kleinkunst 19.30 Uhr, Late Night 21.30 Uhr, Programm und Karten: www.zeltspektakel.info