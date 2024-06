Das Interesse des Publikums wird Bernhard Klapprott am So. 23.6. in Kirchheim mit seinem Instrument teilen müssen: Der Cembalist wird die 3. Sommeredition des Kirchheimer Konzertwinters auf einem Muselaar fortsetzen, einer kleineren Variante des Cembalos, das nur in Flandern gebaut wurde.

Das Muselaar, häufig zu sehen auf Gemälden des 16. und 17. Jahrhunderts, ist ein kastenförmiges Tasteninstrument mit rechts angeordneter Klaviatur, was es vom nächstverwandten Virginal unterscheidet. Es wurde auch hergestellt mit zwei versetzt nebeneinanderliegenden Klaviaturen, die „Mutter und Kind“ genannt wurden. Zu hören ist es heute sehr selten, spielbare Originalinstrumente gibt es keine mehr. Bernhard Klapprott wird ein solches Doppel-Muselaar spielen, das er nachbauen ließ nach einem Vorbild von 1623 aus Antwerpen, zu sehen im Stuttgart Landesmuseum Baden-Württemberg.

Besonderheiten ergeben sich daraus, dass beim Muselaar die Saiten in ihrer Mitte angezupft werden. Daraus resultiert ein grundtönig-warmer, wenig obertonreicher, glockiger oder flötiger Klang. Durch das Anzupfen in der Saitenmitte mit der weitesten Schwingung gilt das Instrument aber auch als anfällig für Nebengeräusche, insbesondere bei schnellem Spiel, was also auch besondere Ansprüche an den Interpreten stellen dürfte.

Auf dem Programm stehen Werke des 16. und 17. Jahrhunderts aus England und den Niederlanden von William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons, Thomas Tomkins, Jan Pieterszoon Sweelinck sowie anonyme Werke aus Schottland und Irland. Außerdem wird Klapprott eigene Variationen im Stil englischer Virginalisten über ein Thema von John Bull spielen.

Bernhard Klapprott ist international als Cembalist, Clavichordist, Organist und Dirigent erfolgreich unterwegs. Mehrere seiner CD-Einspielungen mit historischen Instrumenten wurden mit dem „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ und dem „ECHO Klassik“ ausgezeichnet. Er lehrt am Institut für Alte Musik der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar.

Info

Bernhard Klapprott: Cembaloabend – Musikalische Reise nach Nordwesteuropa mit Klängen des 16. und 17. Jh.; Kirchheim/Wstr., prot. Kirche, So. 23.6., 17 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten