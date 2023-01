74 Jahre alt wird sie in diesem Jahr, auch wenn man es kaum glauben mag. Aber sie hat ja mit Songs ihrer Jugend den steten Quell der Inspiration gefunden. Und in diese Zeit taucht sie mit dem Programm „In my Sixties“ ein wie in einen Jungbrunnen.

Als Schwester von vier älteren Brüdern wuchs Maren Kroymann in Tübingen auf. Die Eltern führten sie an Oper und Instrumentalklassik heran, über ihre Brüder entdeckte sie ihre Liebe zum damals verrufenen Rock'n'Roll und zu Elvis Presley. Eigentlich war nach Abitur, Studium und bestandenem Staatsexamen der Weg in eine Lehrerlaufbahn vorgezeichnet. Doch nach ersten Theatererfahrungen amüsierte sie mit ihrem wegweisenden feministischen Kabarett ein stetig wachsendes Publikum. Mit „In my Sixties“ interpretiert sie nun unter anderem Hits von Elvis Presley und Dean Martin, The Manhattan Transfer, den Walker Brothers und vor allem Dusty Springfield, der ersten Frau, in die sich Kroymann – ob ihrer Stimme und Performance, die Zerbrechlichkeit und Willenskraft ausstrahlten – als Jugendliche verliebt hatte.

Maren Kroymann & Band: So 5.2., 20 Uhr, Wormser Theater, Worms, Telefon: 06241 2000-450