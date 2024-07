Es ist ein uriges Pfälzer Volksfest mit langer Tradition: Das „Zäskämer Zwewwlfescht“ geht am ersten August-Wochenende bereits zum 42. Mal über die Bühne. Und das Programm bietet mehr als nur Feiern und Futtern.

Zum Programm gehören diesmal auch eine internationale Kunsthandwerker-Ausstellung und ein großer deutsch-französischer Bauernmarkt.

Im Mittelpunkt steht wie gewohnt der Genuss. Auf dem vom Veranstalter liebevoll hergerichteten Festplatz werden Pfälzer Gerichte wie Dampfnudle mit Woi- oder Vanillesoß, Handkees un Weißer Kees, Zwewwlsteak mit Salat, Brot oder Grumbeeresalat, Brotworscht, Worschtsalat oder Flammkuchen (auch vegan) frisch zubereitet. Samstags sind zusätzlich Lewwerknepp mit Kraut, Zwewwlsoß und Brot, Rieslingschinke mit Grumbeersalat un Knowlochsoß sowie Schiefer Sack im Angebot, sonntags auch die beliebten Fläschknepp mit Meerrettich sowie Schnitzel mit Geelriewe un Erbse. Auch selbstgebackene Kuchen verwöhnen den Gaumen.

Kunst und Kunshandwerk in der Fuchsbachhalle

An beiden Festtagen bieten zudem in der am Festplatz gelegenen Fuchsbachhalle 17 regionale und österreichische Künstler und Kunsthandwerker ihre Werke zum Verkauf an, darunter der österreichische Maler Gerhard Raab, der häufig auf dem Fest zu Gast ist und unter anderem Bilder mit Ansichten aus der Südpfalz offeriert.

Am Sonntag lockt der deutsch-französische Bauernmarkt mit knapp 60 Anbietern aus Pfalz und Elsass. Sie haben hochwertige Produkte aus eigener Erzeugung im Angebot.

42. Zäskämer Zwewwlfescht: 3./4.8., Zeiskam, Festplatz vor der Fuchsbachhalle, Sa ab 15 Uhr, So 10-20 Uhr; Sa 18 Uhr: Eröffnung des Kunsthandwerker-Markts, So 11-18 Uhr deutsch-französischer Bauernmarkt; www.frohsinn-zeiskam.de