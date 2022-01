Mit neuen Songs kehrt die französische Sängerin Zaz zurück zum Essenziellen. Mit ihrem neuen, sehr persönlich geprägten Album „Isa“ geht sie auf Tour und gastiert unter anderem auch in Mannheim, Schwetzingen und Frankfurt.

Die Liebe sei in ihr Leben getreten, erzählt der französische Chanson-Star Zaz im Interview, und das in einer Lebensphase, die durch Unsicherheit, Rückzug und Zweifel geprägt war. Ihre neuen Chansons erzählen daher viel von der Liebe, dem Loslassen und dem Mut für ein neues Leben. Der Titel des Albums „Isa“ ist sehr persönlich gewählt und quasi ein Bekenntnis zu sich selbst, denn Isa ist ihr Kosename: Im bürgerlichen Leben heißt sie Isabelle Geffroy. Schon der erste Song „Les jours heureux“ (Glückliche Tage) steckt voller Poesie und erzählt von ihrem neuen Lebensabschnitt.

Duett mit Rammstein-Sänger Till Lindemann

Neu ist auch die überraschende Kooperation mit Rammstein-Sänger Till Lindemann, den sie in Deutschland kennen und schätzen gelernt habe. Den Text zu ihrem gemeinsamen Lied „Le jardin des larmes“ (Garten der Tränen) hat Lindemann verfasst, die Musik dazu der frühere Pianist von Zaz, Thierry Faure, geschrieben und übersetzt. Dem Chanson folgte ein gemeinsam gedrehtes, berührendes Video.

Durchbruch mit „Je veux“

Ihren Durchbruch hatte die Französin im Jahr 2010 mit ihrem Chanson „Je veux“, der weltweit auf Dauerrotation lief. Durch ihre fundierte Musikausbildung spielt sie mit ihrer unverkennbaren Stimme in allen Höhenlagen und wird immer wieder gerne in einem Atemzug mit Edith Piaf und Ella Fitzgerald genannt.

Allen vier Alben folgten Welttourneen. Diesmal hatte sie durch den Lockdown erzwungenermaßen, aber auch glücklicherweise Zeit, ihre Tour und das Konzept in Ruhe vorzubereiten. Sie besucht die Länder der Welt und ausgewählte Konzertsäle. Auftritte in bewusst überschaubarer Dimension, nah am Publikum – eine Rückkehr zum Essenziellen mit zunächst bestuhlten Konzerten in kleineren Spielstätten und im Sommer auch Open Airs.

Info:

Zaz – Organique Tour: Mi 19.1., Mannheim, Rosengarten, Mozartsaal; Mo 30.5., Stuttgart, Liederhalle; Di 2.8., Schwetzingen, Schlosspark; Mo 31.10., Frankfurt, Jahrhunderthalle; alle 20 Uhr, Tickets: 01806 570070; Sa 26.2., 20.30 Uhr, Straßburg, Palais de la Musique et des Congrès, Tel. 0033 3 8837676