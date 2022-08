Simsalabim und Abrakadabra! Die Magie fasziniert schon lange die Menschheit und hat bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Im saarländischen St. Wendel können nun kleine und große Besucher tief in die Welt der Zauberei eintauchen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause treffen sich in der Altstadt nun wieder Straßenzauberer aus aller Welt und stellen beim 20. „Internationalen Wettbewerb der Straßenzauberer“ ihr Können unter dem Motto „Lachen und Staunen“ unter Beweis.

Zauberer aus verschiedenen Ländern

Die Zauberer kommen aus verschiedenen Ländern, darunter Spanien, die Niederlande, Brasilien, Argentinien und die USA. Sie alle hatten sich um einen der 13 Startplätze beworben und wollen beim Festival nicht nur das Publikum, sondern auch die internationale Jury von sich überzeugen. Bewertet werden dabei nicht nur die Zaubertricks an sich, sondern auch deren Qualität und Originalität, der Umgang mit den Zuschauern – und sogar die Hutkollekte, mit der sich die Magier größtenteils finanzieren.

Stets für Abwechslung gesorgt

Festivalleiter Jakob Mathias – selbst Zauberer und unter anderem Preisträger bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst 2015 – betont, dass das Festival den Besuchern auch in der 20. Auflage viel Neues bieten kann. Es werde versucht, das Teilnehmerfeld von Jahr zu Jahr zu verändern und immer wieder neue, abwechslungsreiche Shows mit neuen Gesichtern zu zeigen: „Es wäre ja nichts langweiliger als etwa zehnmal das berühmte Becherspiel oder elfmal die sich verkettenden Ringe zu sehen.“

Parade der Zauberer

Der Wettbewerb startet am Freitag, 5. August, um 15.45 Uhr mit einer Parade der Zauberer durch die Stadt ab dem Schlossplatz, anschließend stellen die Magier ihr Können auf den Aktionsplätzen an der Basilika und auf dem Schlossplatz unter Beweis. Die Sieger werden am Samstag um 20 Uhr auf dem Schlossplatz bei einer Open-Air-Zauber-Gala geehrt. Am Sonntag wird dann im Zeichen eines „Familien-Zauberfestes“ auf mehreren Aktionsflächen nonstop gezaubert.

„Zauberhaftes St. Wendel“ – 20. Internationaler Wettbewerb der Straßenzauberer: Fr 5.8., 16-23 Uhr, Sa 6.8., 10-19 Uhr, So., 7.8., 10-20 Uhr