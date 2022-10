Wohl kaum einer hat die populäre Musik des Senegals so beeinflusst wie er – und ist zugleich in den westlichen Ländern so bekannt. Seit Jahrzehnten steht Youssou N’Dour erfolgreich auf der Bühne.

Hierzulande ist er spätestens seit den 1990er-Jahren und der damaligen Zusammenarbeit etwa mit Wyclef Jean und Neneh Cherry ein Begriff. Nun kommt N’Dour für das Abschlusskonzert des Festivals Enjoy Jazz nach Ludwigshafen.

N’Dour feiert seine musikalischen Wurzeln, die in der traditionellen senegalesischen Musik und der Griots – das musikalische Geschichtenerzählen eines Sängers – liegen. Zugleich peppt er diese mit Rhythm and Blues oder der Musikrichtung Soca auf, sodass eine einzigartige Synthese verschiedener musikalischer Sprachen entsteht. Mit seiner energiegeladenen Band Le Super Étoile de Dakar schafft er so einen Sound, der senegalesisch und weltumspannend zugleich ist.

Sozial und politisch engagiert

Auch sein soziales und politisches Engagement nährt N’Dours Musik. Er sang gegen die Apartheid in Südafrika und setzte sich für die Freilassung von Nelson Mandela ein, arbeitete mit Unicef und Amnesty International zusammen – und war in Senegal sogar ein Jahr lang Minister für Kultur und Tourismus.

Abschlusskonzert „Enjoy Jazz“: Youssou N'Dour & Le Super Etoile de Dakar, Sa 12.11., 20 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus, Tickets: eventim.de