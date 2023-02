Nicht nur 2022 heimsten sie zahlreiche Preise ein. Seit Jahren sahnen Lucie Mackert und Peter Fischer ab, wo immer sie auftauchen. Mit dem neuen Album „Harmoniedergang“ geht das musikkabarettistische Duo Mackefisch jetzt auf Tour.

Publikumspreis bei der St. Ingberter Pfanne und beim Lorscher Abt, Jurypreis beim Herborner Schlumpeweck und mit dem neuen Album „Harmoniedergang“ auf der Longlist für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik: 2022 war ein hagelte es Auszeichnungen für Mackefisch.

Nur vordergründig braver Harmoniegesang

Ihr vordergründig braver Harmoniegesang mit Poesie zum Dahinschmelzen lullt nur kurz ein, um dann zum wortgewaltigen Weckruf mit bissigem Witz rund um die Verwerfungen der modernen Zeit anzuwachsen. Dabei kommen ihre Texte dermaßen perfekt zum Punkt, dass die so locker geschmetterten Weisen zugleich von jeder Menge Hirnschmalz zeugen. Originell auch ihr Instrumentarium: eine „wüste Mischung aus selbstgebauten Koffertrommeln, Piano, Banjo, Gitarren, Synthie-Klängen und Klimbim“, wie sie sagen.

„Ohrwurmtauglicher Soundtrack unserer Zeit“

Auf „Harmoniedergang“ wagen die beiden Musikkabarettisten stilistisch vielfältig einen Blick in die Zukunft, liefern den „ohrwurmtauglichen Soundtrack unserer Zeit“, so die Webseite. Das Stück „Generationengerechtigkeit“ etwa kreist in gesetzter Lyrik um das Wesen des potenziellen Enkels, der den aktuellen Verzicht und die Mühe im Kampf gegen den Klimawandel womöglich gar nicht würdigen werde. Oder vielleicht doch? Bei dieser herrlich-schrägen und ungemein treffsicheren Analyse der Gefühlslage unserer Gesellschaft schaltet das Mini-Orchester den Schleudergang ein.

Mackefisch: Sa 4.2., 20.15 Uhr, Kaiserslautern, Salon Schmitt, Karten: www.salon-schmitts.de; Fr 10.2., 20 Uhr, Mainz, Unterhaus, www.reservix.de; Fr 10.3., 20 Uhr, Mannheim, Klapsmühl’ am Rathaus, www.eventim.de; Sa 11.3., 19.30 Uhr, Heidelberg, Kulturfenster, www.reservix.de; Fr 24.3., 20.30 Uhr, Lorsch, Sapperlot, www.reservix.de; Sa 25.3., 20 Uhr, Neustadt-Mußbach, Herrenhof, eventim.de