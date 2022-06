Kinder verstehen, dass jeder, der ungestört schlafen will, einen geeigneten Unterschlupf benötigt. Das gilt auch für Fledermäuse, die sich als nachtaktive Säugetiere tagsüber zurückziehen. Wie können Menschen ihnen helfen?

„Wir bauen der Fledermaus ein Haus“ heißt es am Sa 9.7. für Zweier-Teams mit jeweils einem Erwachsenen und einem Kind in Fischbach bei Dahn. Da die Veranstaltung zum Programm des deutsch-französischen Projekts „Gefährdete Tierarten im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen“ gehört, ist die Teilnahme samt Material kostenfrei (Anmeldung erforderlich). Werner Mang, Fledermausbotschafter des Naturschutzbunds Rheinland-Pfalz leitet die Teilnehmer an.

Workshop: Sa 9.7., 11-14 Uhr, Naturerlebnis-Zentrum Wappenschmiede bei Fischbach/Dahn, Anmeldung für die Zweier-Teams (1 Erw./1 Kind ab 6) erforderlich, per E-Mail an m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de; Info: www.pfaelzerwald.de/termine