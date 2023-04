Zuletzt waren die Umstände dem hochkarätigen Keramik-Symposium „Intonation“ in Deidesheim wenig gewogen. Die Pandemie hatte auch hier den Ton gesetzt, für einen dramatischen Abbruch 2020 und drei Verschiebungen 2022 gesorgt. Nun freut sich Initiatorin Friedrike Zeit Narum, dass die „Intonation“ – zuletzt im Spätsommer – auch wieder zum angestammten Frühlingstermin zurückkehren kann.

Die 18 bisherigen Symposien haben 62 Künstler aus 27 Ländern angelockt. In regem Austausch, aufgelockert durch gemeinsame Ausflüge, arbeite jeder an seinen eigenen Themen, erzählt Friederike Zeit Narum. Voraus gingen lange Recherchen zu möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für eine Einladung – was manchmal in Minuten zum Ziel führe. Sie erinnert ans Vorjahr und an eine Kollegin aus Belarus, die zur Zeit im Exil lebt und spontan zusagte, auch weil ihr die „Intonation“ ein Begriff war. „Da geht einem das Herz auf“, freut sich die Deidesheimer Keramikerin, dass ihr Symposion auch in Weißrussland bekannt ist.

Teilnehmer aus aller Welt

Bei der Auswahl gehe es ihr um Qualität in keramischer Plastik, künstlerische Vielfalt, aber auch um eine passende und altersgemischte Gruppe. Schauplätze des Geschehens ab 14. April seien das Atelier, das sie mit ihrem Mann Svein Narum führt, und die alte Synagoge im Ort. Die Teilnehmer kommen zum Teil von weit her. Chanakarn Semachchai (Thailand) ist die Jüngste. Ihre farbenfrohen „Comicfiguren“ aus Ton und Mixedmedia erzählten absurde kleine Geschichten, so Zeit Narum. Natalia Zuban (Ukraine), zum zweiten Mal dabei, habe durch den Krieg ihr Atelier in ihrer Heimat verloren. Seither toure sie durch Europa. Ihre Arbeiten „haben etwas Raues und verschwinden in ihren Installationen fast unsichtbar in ihrer Umgebung“. Hermann Grünebergs (Deutschland) Figuren, seine naive Malerei auf Tellern drehten sich um existenzielle Themen, seien fröhlich, tragisch, grotesk, ernst, symbolisch und surreal widersprüchlich. Eva Zethraeus (Schweden) wiederum sei von natürlichen Organismen inspiriert. In feinster Kleinarbeit schaffe sie in Porzellan poetische, faszinierende Gebilde, „die nicht nur wegen ihrer handwerklichen Qualität einen atemlos werden lassen“, würdigt die Deidesheimer Keramikerin ihre skandinavische Kollegin.

Velimir Vukicevic (Serbien) bemale seine Wolkenformen erzählerisch, farbig, im Spiel mit der dritten Dimension. Seiner holzgebrannten Irdenware bleibe wiederum Svein Narum treu. Seine sinnlichen Gefäße, immer für das Benutzen gemacht, dekoriere er mit ins Informelle gehendem Pinselwerk. Während der „Intonation“ werde er seinen Holzbrandofen brennen „und freut sich über viel Publikum.“ Zu ihrer eigenen Arbeit sagt Zeit Narum, ihre Landschaften, Inseln, Fjorde seien dynamischer geworden. „Der Versuch, Dinge mit anderen Augen zu sehen“, so ihr Kommentar.

Künstlern nah kommen

Das Symposium lade dazu ein, den Künstlern richtig nah zu kommen, ihre Arbeit über die zehn Tage zu verfolgen, den Dialog zu suchen. Die offene Werkstatt macht das in der Zeit von 14 bis 21. April jeweils von 15 bis 18 Uhr möglich.

Und die Einladung zum Dialog bezieht natürlich auch den abschließenden Höhepunkt mit ein, die Präsentation am 22. und 23. April, 12 bis 18 Uhr.

Kurz-Info

19. „Intonation“ – Deidesheimer Kunsttage: 14.-23.4., offene Werkstatt: 14.-21.4., 15-18 Uhr; Abschlusspräsentation: 22./23.4., 12-18 Uhr, Finissage: 23.4., 12 Uhr; Info: www.intonation-deidesheim.de