„It Has to Feel Good“ – es muss sich gut anfühlen: Schon mit dem Opener wird klar, wohin die Reise bei diesem Album aus der Feder von Sandie Wollasch gehen wird: ins Reich der Wohlfühlmusik. Mit ihm B oot hat sie illustre Kolleginnen und Kollegen.

Mitreißende Gute-Laune-Rhythmen und harmonische backing vocals rücken gleich zu Beginn die geschulte und prägnante Stimme von Sängerin Sandie Wollasch ins Licht, mit der sie Soul und Jazz, aber auch Pop gleichermaßen beherrscht. Mit ihren Kompositionen schafft Wollasch bis zum Schlussakkord von „Miracle Healer“ in allen sieben Tracks – so unterschiedlich, spannend und abwechslungsreich sie auch für sich genommen sein mögen – eine warme Wohlfühl-Atmosphäre.

Gefühlvoller Stilmix aus Swing, Soul und Jazz

Stilistisch lebt die CD von popaffinem Swing und Soul, vor allem aber von den intimen Momenten des Barroom Jazz etwa in „Not for Everyday Use“ und „Let Him Go“. Ein Stück mit Ohrwurmcharakter ist das nachdenkliche „Good Woman“, ein sich immer wieder pulsierend steigernder Mutmachsong, der vom Terzett Wollaschs mit Sarah Lipfert und Sandrine Neye lebt. Überhaupt setzen Wollaschs Mitstreiterinnen besondere Akzente. Denn für die CD hat sie sich noch mehr weibliche Verstärkung ins Boot geholt: „Women’s Choice“ – auch der Albumtitel ist Programm. Stimmig und akzentuiert sind etwa die Einsätze von Michelle Labonte (Saxophon) und von Andrea Ritter (Blockflöten). Und das bundesweit führende Streicherquartett Les Escapades, bestehend aus Sabine Kreutzberger, Franziska Finckh, Adina Schyhing und Barbara Pfeifer, macht mit sanfter klassischer Anmutung das Stück „I Was Wrong“ zum gefühlvollen Kleinod.

Grammygekrönt: Klaus Wagenleiter Trio

Für die perfekte Basis der Songs, deren Texte Sandie Wollasch zusammen mit Inga Brock geschrieben hat, sorgt das Klaus Wagenleiter Trio, das den Stücken an Piano und Orgel, Bass und Drums ihre besondere Prägung verleiht. Die drei Musiker sind eigentlich das Herzstück der grammygekrönten SWR-Bigband, arbeiten aber schon länger live und im Studio mit der Ausnahme-Sängerin aus dem Raum Karlsruhe zusammen.

Nicht zuletzt machen die detailverliebten Arrangements „Women’s Choice“ zur allerersten Wahl – nicht nur für Frauen. Ein magisches Album voller Herz und Seele.

„Women’s Choice“, VÖ: 15.3.24, 15 Euro, Vorbestellungen an:

kontakt@herzueberkopfkultur.de, Infos: sandiew.de/womenschoice