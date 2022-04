„Kompass Europa: Ostwind“: Für eine Kultur der Vielfalt und Freiheit steht das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz . Und beim Eröffnungswochenende in Herxheim bei Landau ist weit mehr als Wladimir Kaminers „Ukrainedisko“ zu erleben.

Das ersten Maiwochenende kann Herxheim mit seinen angeschlossen Gemeinden als rheinland-pfälzische Kulturhauptstadt erleben. Mit frischem Ostwind im Rücken richtet das Land hier den Auftakt seines Kultursommers 2022 aus.

Kulturfest will Brücken nach Osteuropa bauen

Balkan Beats, Böhmisches Figurentheater, Ukrainedisko: Das Kulturfest will Brücken bauen und sieht sich mit seinem Blick nach Osteuropa nachdrücklich bestätigt durch das schreckliche Geschehen in der Ukraine. „Wir wollen ein Zeichen setzen für eine gemeinsame Kultur der Vielfalt, der Freiheit und der Demokratie in Europa“, sehen Kulturministerin Katharina Binz und Hedi Braun, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Herxheim, auch die Kultur vom Zeitgeschehen in die Pflicht genommen. Das Programm ist reichhaltig – und riesig, kaum vorstellbar, dass man alles in sich aufnehmen kann. Es führt viele Akteure und Gastensembles aus Rumänien, Bulgarien, Tschechien, der Ukraine, Russland, Polen und anderen Ländern Osteuropas zusammen mit lokalen Akteuren wie dem Chawwerusch-Theater, das mit „Donaukinder“ zum Festauftakt am Freitag ein Heimspiel austragen darf, den Südpfalzlerchen oder den örtlichen Musik- und Gesangvereinen, die sich Notenblätter mit osteuropäischen Melodien auf die Pulte gelegt haben.

Populärer Gast funktioniert „Russendisko“ um

Besonders populärer Gast ist Wladimir Kaminer. Der gebürtige Russe, der seit 1990 in Deutschland lebt, bekannter und gefragter Autor und Publizist, hat aus aktuellem Anlass sein Erfolgsformat „Russendisko“ umfunktioniert in eine „Ukrainedisko“ und wird am Samstagabend ausschließlich ukrainische Musik zur Tanzparty auflegen.

Reich besetzte Musiksparte

Reich besetzt ist beim Kulturfest die Musiksparte. Absinto Orkestra kommt als Lokomotive der Balkan Beats, mit dem Lukas & Grzegorz-Duo sind zwei gefragte Vollblut-Akkordeonisten aus Polen dabei, Imperial Kirikiristan wird mir Musik-Comedy angekündigt. Fanfara Adrenalina mit rumänischen Wurzeln verspricht Balkan-Speed-Brass, die Bulgarian Voices Angelite wiederum Vokal-Kunst aus Osteuropa. Hinzu kommen die Staatsphilharmonie und viele andere Akteure, die dem frischen Ostwind viele Nuancen ablauschen werden. Reich besetzt sind ebenso die Sparten Puppentheater, Kleinkunst oder Lesung – etwa mit Tija Sila, der aus Sarajewo stammt, heute in Kaiserslautern lebt und sein Buch „Krach“ vorstellen wird.

Festmeile und Familiensonntag

Die VG mit ihren fünf Gemeinden hat sich auf viele Gäste eingerichtet, die auch auf der Festmeile und am Familiensonntag in Herxheim einen erlebnisreichen Tag mit osteuropäischen Spezialitäten verleben können. Das Land richtet erstmals den Start des Kultursommers in einer Verbandsgemeinde aus. Das 50-jährige Bestehen der VG Herxheim ist dazu der Anlass.

„Kompass Europa: Ostwind“ – Kultursommer-Eröffnung: 6.5. bis 8.5., VG Herxheim, Programmheft unter www.kultursommer.de; Tickets: und herxheim.reservix.de/events